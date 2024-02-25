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星去年初洽Taylor Swift「整個亞洲帶給她」

【明報專訊】新加坡邀得美國樂壇天后Taylor Swift（圖）下月在當地舉行6場演唱會。管理新加坡體育城的活力加冷體育管理公司（KASM）主席馬努斯（Keith Magnus）前日（23日）受訪透露，早在去年初Swift世界巡迴演唱會的國際演出地點還未確定時，KASM的團隊就飛往洛杉磯與來自全球的體育和娛樂界領袖會晤，數月後與Swift演唱會主辦方AEG合作，成功將Swift帶到新加坡。

團隊親赴洛杉磯 邀星旅局合作

新加坡是Swift巡迴演唱會在東南亞的唯一一站，亦是演出場次最多的海外城市，日前泰國首相指新加坡是靠高價奪得東南亞獨家主辦權，香港政府亦因未能邀得她到來，近日要多番解畫。馬努斯接受當地《海峽時報》及《聯合早報》訪問時表示，KASM於2022年底接管新加坡體育城，一個月後其團隊就飛往洛杉磯接觸全球各大體育娛樂活動的主辦方，當時Swiftt巡迴演唱會在2023年3月美國首站即將開始。之後KASM就主動與AEG商討。馬努斯說：「我們當時向AEG提出，只要能邀請到Swift來新加坡演唱，我們將把整個亞洲帶給她。」

新加坡政府上周二證實，當局撥公帑成功邀得Swift演出，但拒絕透露金額。馬努斯表示，整個協商過程歷時數個月，最初與AEG的商談沒有涉及撥款資助，但當大家意識到Swift能帶來更巨大經濟效益後，才邀請新加坡旅遊局一起與Swift團隊商討。馬努斯在訪問中未有透露政府資助的金額。

分析師：旅遊收益可達29億

《聯合早報》昨引述馬來亞銀行經濟分析師鄭寧稱，假設大多數演唱會觀眾從亞洲其他地區飛到星洲，Swift巡迴演唱會為當地帶來的旅遊收益可能會達到3.5億至5億坡元（約20.4至29億港元）。星展銀行經濟分析師蔡漢廷則估計相關收入為3億至4億坡元。

（聯合早報/海峽時報/商業時報）

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