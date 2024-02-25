日2000億振半導體業 本土8企建國家隊

產量曾佔全球逾半 今剩一成

在1980年代，日本曾佔全球半導體生產量逾一半，惟受華府壓力下簽署1986年美日半導體協議，日本業界同時要開放市場和面對美方關稅，加上半導體主要使用裝置從家庭電器轉移至電腦和智能手機，令產量佔比跌至目前只有一成。經歷新冠時供應短缺的經濟安全考驗，加上電動車新市場和其他地緣政治風險，日本有巨大誘因重振半導體產業，並利用半導體製作儀器和原料仍領先全球的優勢吸引台積電等投資設廠。

日本經濟產業省2021年發表《半導體和數碼產業戰略》，尋求確保國內先進半導體製造環境與建設，再透過美日合作開發次世代半導體技術，繼而尋求全球合作開發未來半導體的前瞻科技。其重點項目是2022年由8大日企——電裝（Denso，全球第二大汽車零部件供應商）、日本電信電話（NTT）、鎧俠（KIOXIA，全球第二大快閃記憶體製造商）、三菱日聯銀行、日本電氣（NEC）、軟銀、索尼和豐田汽車——成立的Rapidus。

甘利明指Rapidus已獲美國IBM轉移半導體生產技術、荷蘭ASML提供最新型生產裝置和比利時納米科技研究機構imec參與研發合作，而日本政府去年開始研究是否全額補貼Rapidus直至2027年合共2萬億日圓（約1040億港元）的研發費用。甘利明承認這是日本「史無前例」地在短時間內就一項國家戰略作超巨額實際投資，惟這是「別無選擇下迎難以上」，首要克服的挑戰正是設立國內生產據點。

（彭博社/讀賣新聞/日經新聞）