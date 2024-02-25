台積電海外新佈局首廠 日本揭幕 東京巨額補貼吸引設廠 爭取重奪半導體大國地位

第四季投產 製最先進邏輯晶片

台積電這間廠房位於九州熊本縣菊陽町，是台積電近年全球布局中首座開幕的海外晶片廠。廠房佔地約226萬平方呎，由獲Sony、豐田等日企參股的台積電子公司日本先進半導體制造公司（JASM）擁有，廠房將加緊組建生產線，預定今年第四季度（10月至12月間）投產，生產日企目前未能製作、可用於影像感應器（CMOS）和車載設備的12納米至28納米邏輯晶片（Logic chip），到時將成為日本最先進的邏輯晶片廠。科技研究機構TrendForce指出，日本在半導體上游材料、氣體和設備領域具有優勢，而半導體企業主要集中於純淨地下水資源充沛的九州。

同日宣布撥380億助建第二廠房

台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音和總裁魏哲家，以及其多名合作伙伴高層均有出席開幕禮。日揆岸田文雄雖然未有親身出席儀式，但他在錄影開幕致詞中表示，熊本廠生產先進半導體對台日雙方半導體產業是重要一步。他又說，日本為發展先進半導體，將提供「史無前例及大膽的協助」，以支持國內製造業基礎設施發展。日本經濟產業大臣齋藤健在開幕禮說：「台積電對日本實現數碼轉型是極重要的拍檔，其熊本縣廠房對我們穩定採購日本未來產業極之關鍵的尖端邏輯晶片，是重要的貢獻者……世界各國政府皆大手揮灑金錢競相爭取投資，以保本土晶片供應，日本投資這筆錢，對我國促進產業發展和經濟安全，是必需的。」

日本政府為這個項目提供4760億日圓（約247億港元）補貼，約佔投資總額的37%。日本政府昨日進一步拍板宣布補助7320億日圓（約380億港元）讓台積電興建第二間晶片廠，預計今年底動工，2027年底開始生產。兩廠預計將可創造3400個高科技職位。

拍板至建成僅花22個月

台積電熊本晶片廠從拍板至落成只花了22個月，是台積電在美國、德國等地投資之中最快竣工的。英國《經濟學人》指出，台積電正在美國亞利桑那州興建兩座工廠，但啟用日期一拖再拖，最終被日本「爬頭」，原因一是台積電與亞利桑那州建造業工會為了使用台籍工人建廠一事僵持多時；二是台積電在日本得到大企業合夥協助，它們都擁有在日本完成大型計劃的豐富經驗，但台積電在美國則是獨自設廠；三是日本援助資金早早送到台積電，但台積電現時尚未從美國2022年通過的「晶片法案」獲得任何資金。

（中央社/共同社/時事通訊社）