烏擬「主動防禦」求存 未改依賴外援現實

自踏入冬季後，地面反攻成效不彰的烏克蘭開始醞釀重新採取守勢，總統澤連斯基去年12月宣布戰爭進入「新階段」，下令軍隊在長1000公里前線的關鍵防區築構新防禦工事。本月初上任烏軍總司令的瑟爾斯基在上月中旬的路透社訪問表示，烏軍將採取「主動防禦」策略，即「在敵軍貌似回奪主動權時尋找機會攻擊他們，以保持牽制作用」，但他強調軍事目標未變，即堅守陣地的同時對俄軍製造最大損耗。

穩守突擊牽制對手 爭喘息空間

按美軍戰地指南定義，主動防禦是「以有限攻擊行動或反擊防止競爭地區或陣地落入敵方手上」。曾任職美國國家情報委員會的魯默（Eugene Rumer）本月初撰文指出，這套戰略的目標是助烏軍爭取喘息空間，以重整旗鼓等明年再發動大規模反攻，其「主動」元素可體現於兩點：（一）向烏克蘭俄佔區以至俄羅斯本土實施高調的長程轟炸；（二）在前線展開有限攻擊行動束縛俄軍，防止他們發動攻勢。

不少西方專家認同在俄軍勢強之際，烏軍改採主動防禦不失明智，惟實際操作上仍依賴西方援助。專研二戰納粹德軍行動的美國陸軍退休上校納什（Douglas Nash）向網媒「商業內幕」分析，二戰時納粹德軍曾在東部戰線以此策略牽制蘇聯紅軍，成功關鍵在於出動裝甲戰車在前線機動牽制包抄，前提是動員營級（300至1000人）或以上兵力。然而，烏軍目前僅以每組數十人的小型部隊佈防，只會流於「靜態」防禦，而且現今還要面對敵方現代無人機和長程炮火的威脅，更難作機動攻勢。納什直言，主動防禦需要坦克、炮火、空防、電子裝備等一切軍備元素，這些都要依賴西方提供。

（烏戰2年）