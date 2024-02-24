聯國：以軍濫捕數百計巴人婦孺 促查性侵

冷雨天囚籠內捱餓 拍侮辱性照片

由聯合國難民署委任的專家小組指出，有報道指不少巴人婦女遭受不人道及有辱人格的對待，例如加沙有巴人女性被拘留時，在寒冷雨天被關在籠裏捱餓，亦有相信由以軍拍攝、帶侮辱性的巴人女性照片被放上網。專家又稱有證據顯示發生最少兩宗強姦個案，及其他性羞辱和威脅強姦事件。

有份發聲明的聯合國暴力侵害婦女及其原因和後果問題特別報告員薩利姆（Reem Alsalem）表示，性暴力的真實程度可能嚴重得多。她表示，由於擔心受害者遭報復，不舉報性侵事件的情况普遍。她說，在以哈戰爭爆發後對巴勒斯坦婦女和女童的扣押潮中，以色列拘留中心對性侵愈加姑息。薩利姆認為，在整場戰爭中，對巴人婦孺和平民的暴力和非人化行為已經常態化。

以色列政府指有關指控沒有根據。美國國務院發言人米勒稱美方無法獨立確認有關內容，但指美方已表明平民和被拘留者須根據國際人道法獲人道對待，敦促以色列徹查。

以色列強姦危機中心協會周三亦發表報告，指有證據表明哈馬斯武裝分子去年突襲以國時對以國婦女施行性暴力，又稱武裝分子虐待行為是有系統且故意，籲國際社會應對。

(衛報/路透社/聯合國人權事務高級專員辦事處）

（以色列-哈馬斯戰爭）