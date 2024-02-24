伊朗裔創辦人圓太空夢 研建核反應堆應對能源短缺

《紐時》報道，加法里安長年抱有太空夢，1977年18歲的他放棄在伊朗名牌大學升學的機會，向親戚借錢到美國進修計算機科學，畢業後不久便加入航太公司洛歇馬丁，1994年開始創業，所成立的公司其後成為美國太空總署（NASA）的主要工程承辦商。2013年加法里安伙拍NASA前首席工程師阿爾泰穆斯在休斯敦成立Intuitive Machines，NASA於2018年召集民間企業協助探索月球南極，在接下來的五年，加法里安的團隊設計、測試和製造其登月器，贏得NASA一系列合同，並於2023年上市，使加法里安成為億萬富翁。

加法里安之後創辦一系列公司，圖解決落後國家能源短缺以至氣候變化等問題，包括在2009年成立致力於建造核反應堆的X-Energy。

（紐約時報）