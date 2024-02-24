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美民企創先河 「奧德修斯」成功登月 逾50年後再「踏足」 為載人任務打頭陣

【明報專訊】美國私人太空探索公司Intuitive Machines的登月器「奧德修斯」在美國東岸時間周四（22日）下午6時23分（本港周五上午7時23分）在月球南極附近軟着陸，創民間企業太空船成功登月的先河，也是美國自「阿波羅」計劃結束51年來再次「踏足」月球。今次壯舉獲美國太空總署（NASA）近1.18億美元（約9.2億港元）資助，為最快兩年後的「阿提米絲」載人登月任務打頭陣。除有更多美國民間航天器正計劃今年內探月，中國亦計劃上半年內展開「嫦娥6」號登月任務。

確認姿勢直立 傳月球影像返地球

高4.3米的「奧德修斯」（Odysseus）由總部設於得州休斯敦的Intuitive Machines研發，上周四由SpaceX「獵鷹9」火箭搭載，從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，周三順利進入月球軌道，經過73分鐘降落過程，終在距離月球南極300公里的「馬拉柏特環形山A區」（Malapert A）着陸。它在降落後一度失去聯絡，至約10分鐘後傳回微弱信號，數小時後終獲確認姿勢直立，並開始將月球表面影像等數據傳回地球。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）形容這是一場「勝利」，為人類史上首次有商業公司的航天器成功降落月球，是「人類的巨大躍進」。美國對上一次登月任務要回溯至1972年12月的「阿波羅17」號載人任務。另一美國私人太空公司Astrobotic製造的登陸器「遊隼」號（Peregrine）上月登月失敗後，把「創造歷史」之功勞拱手讓予Intuitive Machines。

探測7天 評估太空人登陸點

今次任務是NASA經「商業赴月運載服務」（CLPS）倡議注資跟Intuitive Machines合作，由奧德修斯運載6組儀器到馬拉柏特環形山，包括地圖測繪及測量月球與地球之間距離的工具，初步進行為期約7天探測，協助評估當地是否適合作為最快2026年9月的「阿提米絲3」（Artemis 3）任務中的太空人登陸點。

尼爾森前天在美國有線新聞網絡（CNN）訪問中指出，相信馬拉柏特環形山的隕石坑富含固態水源，可用作飲用和補充火箭燃料，支持人類在月球建立加油站。而阿提米絲任務的最終目標是持續安排太空人往返月球和地球，並在前者建立永久基地。

Intuitive Machines計劃今年內再兩度派載有破冰鑽探器等NASA儀器的航天器登月。Astrobotic以及得州公司Firefly亦分別計劃今年內運送NASA儀器到月球。日本公司ispace經歷去年失敗後，亦計劃今年內第二度嘗試發射登陸器到月球。中國國家航天局早前宣布，計劃今年上半年發射嫦娥6號探測器，到月球南極-艾肯盆地採集土壤樣本。

（衛報/紐約時報/BBC）

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