烏戰二年逢納瓦爾尼亡 美追加制裁俄500目標

美國財政部新一輪對俄制裁針對近300人和實體，國務院則打擊250多人。制裁對象包括俄羅斯一家軍用無人機製造商及其高級員工、俄羅斯Mir支付系統和一家3D打印塑膠公司等。

美禁向93實體發貨 8個來自中國

美國還對設在中國、土耳其、阿聯酋、哈薩克和列支敦士登的實體實施制裁，原因是這些實體逃避西方對俄羅斯的西方制裁並進行回填（backfilling，向受制裁國家提供商品或服務，以彌補因制裁而造成的損失或短缺），包括運送俄軍武器系統依賴的物品。

美國商務部還將俄羅斯（63）、中國（8）、土耳其（16）、阿聯酋（4）、吉爾吉斯（2）、印度（1）、韓國（1）的93個實體（部分實體在多國營運）列入「實體清單」，意味禁止美國企業和個人向它們發貨。

路透社報道，美財政部制裁6家中國公司，原因是它們向俄羅斯運送微電子和其他技術產品，而國務院名單中包括另外3家中國公司，這些公司參與為與俄軍方有關實體採購電子元件。

拜登三藩市晤納瓦爾尼妻女

自俄軍侵烏後，美國及其盟友已對數以千計目標實施制裁。拜登前日在三藩市跟納瓦爾尼的妻女會面後，亦承諾會制裁普京。拜登昨稱，制裁措施針對與納瓦爾尼入獄相關者、俄國金融業、國防工業基地、採購網絡及在世界各地逃避制裁人士，並對接近100個為俄國戰爭機器提供後門支援的實體採取新出口管制。他又稱美國正採取行動進一步減少俄國能源收入。

美國政府早前獲批對烏金援已見底，而眾議院正阻撓政府追加撥款要求。拜登指烏軍彈藥將盡，需美國提供更多物資，抵抗俄羅斯藉伊朗和北韓提供武器發動的攻擊，為此眾議院須及早通過兩黨國家安全補充撥款法案。

美國副財政部長阿德耶莫周四接受路透社訪問預告制裁時，稱制裁及出口管制是旨在減緩俄國步伐，讓他們更難在烏克蘭作戰，但要加快讓烏國有能力自保，國會需採取行動為烏國提供他們所需的資源和武器。

另外，歐盟周三宣布第13輪對俄制裁後，俄羅斯外交部昨宣布大幅擴大歐洲機構和歐盟成員國人員禁止入境黑名單。

（路透社/法新社/紐約時報）

（俄軍侵烏）