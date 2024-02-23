滬企被指承包網蒐情報 京：不了解

有力遙距入侵指定蘋果手機

網上軟件原始碼代管服務平台GutHub上周五（16日）出現的一批共約190MB大小、疑似安洵信息相關文件中，包括該公司的網絡入侵對象名單，當中稱曾成功在2021年4月入侵香港考評局辦公網絡和主要伺服器，控制逾900台電腦及逾千個帳戶，獲取包括所有考生個人資料及內部郵件等數據。文件亦記載安洵黑客一度取得本港食環署「辦公網絡權限」；另透過名為「軟開」（Soft Open）的程式取得本港政府、PCCW及和記兩間電訊公司的個人數據。其他入侵的本港目標包括中大、科大等5間高校，民主派組織職工盟和民協等。

文件亦顯示，安洵疑曾成功入侵台灣政府部門取得道路和人口數據。外國目標則包括法國巴黎政治學院、泰國國家情報局、外交部等10個部門，以至馬來西亞內政部、外交部等，包括有價單承諾以價值約42.9萬港元，入侵越南經濟部。

外泄文件亦顯示2010年成立的安洵跟中國公安部及後者旗下企業有來往，《華郵》詳閱文件後報道，稱安洵跟中國公安簽署了數百份短期及長年合約，介乎約1.1萬至624萬港元。安洵的產品指南稱能以約19.5萬港元，遙距入侵指定蘋果手機，取得通訊錄，GPS位置等數據；通過「釣魚」連結入侵並控制社交平台X帳戶則索價約43.4萬港元，讓客戶能應對「非法及反動信息」，並「操控討論」。安洵亦推銷可為客戶遙距控制指定的微軟視窗及蘋果Mac操作系統。

暫未知上述文件如何外泄至公開網站，當中包括的通訊紀錄則顯示疑似安洵員工投訴薪資過低。美聯社昨稱安洵拒絕受訪，一名公司代表稱「不日內」將發表官方聲明，兩名員工稱該公司周三曾就外泄事件開會，正聯合警方調查事件，員工將如常繼續工作。

考評局私隱署稱沒外泄報告

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會回應稱「不了解情况」，指「作為原則，中方堅決反對並依法打擊各種形式的網路攻擊行為」。香港考評局昨則兩度回覆傳媒查詢，表示經檢視後，考評局的資訊和網絡系統安全措施一直有效運作，至今沒收到有資料被盜或外泄的報告及信息。私隱專員公署亦表示沒收到相關資料外泄事故通報。

（華盛頓郵報/美聯社/法新社/中央社）