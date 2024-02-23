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俄「組合拳」出擊 烏空防難截

【明報專訊】烏克蘭去年6月開始對入侵俄軍展開大反攻，但重奪領土控制緩慢。《金融時報》上月引述有官員及軍事專家分析指出，俄羅斯近期空襲的規模及複雜程度不同於前一個冬季，透過混合使用無人機、亞音速巡航導彈及彈道導彈攻擊目標，令烏軍防空系統難以攔截。

烏軍過往攔截率約八成 近日不足半

《金融時報》指上月7至8日俄軍發射了59枚導彈，但烏克蘭空防系統僅擊落不到一半，而過往的攔截率有約八成。俄軍為突破烏克蘭防禦，通常會先發射飛行較慢的無人機，然後發射低空飛行的亞音速巡航飛彈，最後發射彈道導彈。烏軍首層空防是通常配備刺針地對空導彈和重機槍的美國悍馬車的部隊，有烏軍士兵稱這是低成本並有效擊落無人機，甚至偶爾擊落巡航導彈的方式。惟這些部隊目前難在厚雪環境移動，要交給第二層防空系統攔截，包括德國、法國及意大利提供的中程導彈。

英國皇家聯合軍種研究所副研究員克蘭尼-埃文斯（Sam Cranny-Evans）指俄軍混合使用高超音速導彈及亞音速導彈，令烏軍難以決定空防目標的應對優先次序。烏國空軍發言人伊格納特稱彈道導彈最難攔截，僅美國愛國者系統才能攔截，但烏只有數個愛國者導彈連隊，導彈又昂貴，以色列等國需求不斷增加，令供應相對短缺。

（金融時報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕俄軍侵烏 導彈 烏克蘭 俄羅斯

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