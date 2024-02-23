路透：伊朗400彈道導彈供俄 涉「征服者-110」「真主之劍」 精準度勝朝鮮供應

報道引述3名伊朗消息人士稱，伊朗提供的導彈多屬「征服者-110」（Fateh-110）系列地對地短程彈道導彈，例如「真主之劍」（Zolfaghar）。專家指這種公路機動導彈能夠攻擊距離300至700公里的目標。一名伊朗高級官員指部分導彈經船舶駛經裏海送到俄羅斯，其他則透過空運。

專家指伊朗導彈擴俄戰場優勢

相比朝鮮導彈，伊朗導彈的精準度更高。烏克蘭檢察總長科斯廷（Andriy Kostin）上周五稱俄軍近期發射的24枚朝鮮導彈僅兩枚命中目標，而美國明德大學蒙特雷國際研究學院學者劉易斯（Jeffrey Lewis）指「征服者-110」系列導彈及「真主之劍」屬精準武器。他稱這些導彈用於瞄準有重要價值及須精確破壞的目標，若400枚導彈都用於烏克蘭，會造成相當大破壞。美國智庫外交政策研究所高級研究員羅布‧李（Rob Lee）亦稱，伊朗這些導彈會令俄羅斯在戰場有更大優勢。

其中一名伊朗軍方官員稱，伊朗及俄國軍方及安全部門官員去年在伊朗首都德黑蘭會談達成協議後，今年1月初開始付運導彈。美國白宮國安會發言人柯比上月初指美方關注俄國除了從朝鮮取得導彈，亦將從伊朗獲得短程彈道導彈；一名美國官員告訴路透社，華盛頓已經看到俄伊積極推進磋商的證據，但目前還沒有迹象表明導彈已經交付。

聯合國有關限制伊朗出口部分導彈、無人機及其他技術的決議已在去年10月到期，但美國及歐盟由於擔心伊朗會向中東的代理人和俄羅斯出口武器，保留針對伊朗彈道導彈計劃的制裁。

俄外交部上月稱，總統普京及伊朗總統萊西去年12月會談後，預計將簽署一項廣泛的新合作協議。伊朗軍方官員稱與俄國的軍事合作，不意味伊朗在俄烏戰爭上站在俄羅斯一方。

烏軍消息人士告訴路透社，指未有錄得俄羅斯在衝突中使用伊朗導彈。烏國空軍發言人表示，沒正式資訊指俄國取得伊朗導彈，稱彈道導彈對烏克蘭構成嚴重威脅。

拜登爆粗罵普京製核衝突危機

另外，美國總統拜登周三出席三藩市一個籌款活動時，以粗言形容普京是製造核衝突危機的「瘋狂的狗娘養的」。克里姆林宮其後回應稱拜登的言論是「美國之恥」。

（路透社/霍士新聞）

（俄軍侵烏）