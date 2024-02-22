Swiftonomics經濟效應 酒店爆滿機票價飈 鄰國盼受益

【明報專訊】Taylor Swift下月2日至9日在新加坡開6場演唱會，再次展現她帶來的Swiftonomics經濟效應。當Swift去年6月宣布新加坡為其巡迴演唱會東南亞唯一一站後，亞洲多國歌迷除了搶購門票，也紛紛預訂機票和酒店房，部分新加坡酒店在Swift開唱期間已爆滿，機票價格也飈升。鄰國馬來西亞商界也希望Swiftonomics效應外溢，歌迷能順帶到與星洲接壤的大馬柔佛州旅遊。印尼則注意到Swiftonomics對旅遊業的影響，政府已成立1萬億印尼盾（約5億港元）的旅遊基金，旨在未來爭取音樂、體育及文化活動盛事在印尼舉行，吸引國際遊客到訪。