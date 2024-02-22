Swiftonomics經濟效應 酒店爆滿機票價飈 鄰國盼受益

【明報專訊】Taylor Swift下月2日至9日在新加坡開6場演唱會，再次展現她帶來的Swiftonomics經濟效應。當Swift去年6月宣布新加坡為其巡迴演唱會東南亞唯一一站後，亞洲多國歌迷除了搶購門票，也紛紛預訂機票和酒店房，部分新加坡酒店在Swift開唱期間已爆滿，機票價格也飈升。鄰國馬來西亞商界也希望Swiftonomics效應外溢，歌迷能順帶到與星洲接壤的大馬柔佛州旅遊。印尼則注意到Swiftonomics對旅遊業的影響，政府已成立1萬億印尼盾（約5億港元）的旅遊基金，旨在未來爭取音樂、體育及文化活動盛事在印尼舉行，吸引國際遊客到訪。
國泰來回港星逾9600元
Swift新加坡演唱會門票去年7月開售，迅即售罄，預計其個唱期間將帶旺新加坡經濟。據機票預訂網站資料，在Swift演出期間，由馬尼拉和雅加達飛往新加坡的機票價格較前一個月高出50%至130%；國泰航空3月1日出發由香港來回新加坡的經濟艙票價已超過9600港元，較2月27日的5400港元大增。在當地管理超過30間酒店的雅高酒店集團（Accor）去年稱，Swift演唱會期間住宿需求激增，不少人提前8個月預訂，部分旗下酒店房間已爆滿。
（海峽時報）
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