星認補貼Taylor Swift巡演 直洽主辦單位撥公帑 巨大收益可期

Taylor Swift將於3月2日至9日在新加坡國家體育場舉行6場演唱會，每場可容納5.5萬名觀眾，演唱會去年預售門票時在3小時內被搶購一空。在亞洲區，Taylor Swift今次亞洲之旅只會在日本和新加坡舉行演唱會，早前傳出香港和澳門都有意邀請她演唱，但最終未能成事，港府近月也連番就此解畫。

每場演出被指收2340萬

泰國首相塞塔（Srettha Thavisin）上周五在曼谷舉行的「2024年 iBusiness論壇」上表示，他向演唱會主辦方AEG了解Taylor Swift為何不到泰國開演唱會時，主辦方向他透露新加坡與主辦方協議的內容，包括確保新加坡是Taylor Swift在東南亞開「The Eras Tour」巡迴演唱會的唯一國家，更聲稱星洲開出每場演出高達300萬美元（約2340萬港元）的條件。

新加坡文化、社區及青年部與新加坡旅遊局周二應傳媒查詢發表聯合聲明，指文社青部和旗下管理新加坡體育城的活力加冷體育管理公司（Kallang Alive Sport Management Co，簡稱KASM），意識到新加坡人和整個地區的歌迷對Taylor Swift在新加坡演出有巨大需求，因此直接與AEG接洽，邀請她到新加坡演出，又指旅遊局撥款支援這次活動。

已售逾30萬張門票

文社青部和旅遊局的聲明說：「Taylor Swift新加坡演唱會目前已售出30多萬張門票，當中很多歌迷來自其他國家。正如Taylor Swift在其他城市的演出一樣，這次演出可能會給新加坡經濟帶來巨大收益，特別是對酒店、零售、觀光和餐飲等旅遊活動。」

聲明沒有提到撥款金額，也沒有否認塞塔的有關說法。文社青部昨天進一步向《海峽時報》表示，基於商業保密原則，無法提供撥款金額資料或條款，但強調KASM正與主辦方合作，為新加坡人和外國遊客創造「獨特的新加坡體驗」。

（聯合早報/海峽時報）