美第三度否決加沙停火 華轟為殺戮開綠燈

阿爾及利亞提出的決議案，要求在加沙立即停火，並無條件釋放所有被扣押的人質。在安理會15個理事國中，13國支持該草案，英國投棄權票。這是自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，美國第三度否決安理會有關要求加沙停火的決議草案。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德表示，該決議案可能會危及目前釋放人質的談判，「在未達成要求哈馬斯釋放人質的協議下，就要求立即無條件停火不會帶來持久和平」。

中國常駐聯合國代表張軍在表決中投了贊成票，他稱中方對草案遭美國否決表示強烈失望和不滿，當前形勢下，在立即停火問題上仍消極迴避，無異於為繼續殺戮大開綠燈。

CNN：以軍向聯國運糧車開火

此外，美國有線電視新聞網絡（CNN）昨報道，根據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的文件顯示，以軍本月5日曾向加沙中部的聯合國運糧車開火，最終阻止車隊駛向瀕臨爆發饑荒的加沙北部。報道稱，聯合國和以軍之間的通訊紀錄顯示，聯合國車隊的路線是在襲擊前雙方商定的，原計劃前往加沙北部，但途中一輛運糧車被以軍炮火擊中，雖然無人受傷，但車上大部分物資（主要為用於做麵包的小麥粉）被毁。

（法新社/路透社/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）