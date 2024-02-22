明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美第三度否決加沙停火 華轟為殺戮開綠燈

【明報專訊】美國周二（20日）否決阿爾及利亞草擬、要求立即在加沙實現人道主義停火的聯合國安理會決議草案後，惹來中、俄、沙特阿拉伯甚至美國盟友法國及斯洛文尼亞批評，中國外交部發言人毛寧昨表示，美國「再次獨家否決草案把加沙局勢推向更危險境地」。

阿爾及利亞提出的決議案，要求在加沙立即停火，並無條件釋放所有被扣押的人質。在安理會15個理事國中，13國支持該草案，英國投棄權票。這是自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，美國第三度否決安理會有關要求加沙停火的決議草案。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德表示，該決議案可能會危及目前釋放人質的談判，「在未達成要求哈馬斯釋放人質的協議下，就要求立即無條件停火不會帶來持久和平」。

中國常駐聯合國代表張軍在表決中投了贊成票，他稱中方對草案遭美國否決表示強烈失望和不滿，當前形勢下，在立即停火問題上仍消極迴避，無異於為繼續殺戮大開綠燈。

CNN：以軍向聯國運糧車開火

此外，美國有線電視新聞網絡（CNN）昨報道，根據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的文件顯示，以軍本月5日曾向加沙中部的聯合國運糧車開火，最終阻止車隊駛向瀕臨爆發饑荒的加沙北部。報道稱，聯合國和以軍之間的通訊紀錄顯示，聯合國車隊的路線是在襲擊前雙方商定的，原計劃前往加沙北部，但途中一輛運糧車被以軍炮火擊中，雖然無人受傷，但車上大部分物資（主要為用於做麵包的小麥粉）被毁。

（法新社/路透社/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕否決 美國 加沙 停火 聯合國安理會 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

上 / 下一篇新聞