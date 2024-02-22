韓醫工潮 政府稱出人命必嚴懲

近五成手術押後 教授醫生補位應診

受工潮影響的醫院周三有30%至50%的手術押後，急症候診時間延長造成病牀不敷應用。有教學醫院的教授都出馬聯同專科醫生替補空缺看診，包括夜間急症當值，不少醫生超時工作。部分大醫院發出公告，稱只會應付心肌梗塞等重症或嚴重外傷等危急患者。

保健福祉部昨晨表示，迄周二晚10時合計有8816名資淺醫生請辭，佔全國總數71.2%。這批人之中的63.1%已離開工作崗位。當局已向逾6000人發復工令。大韓醫生協會昨表示，人民性命權益固然重要，但醫生決定辭職是自由選擇職業的基本權利，應予尊重。

行政安全部長（相當於內政部長）李祥敏昨在法務部長朴性載陪同下，指摘醫療界工業行動的「主導勢力與背後勢力」要承擔嚴重責任，警告會正式起訴拒遵復工令資淺醫生，又警告若這場行動導致傷病者身亡，將會嚴厲懲處。

醫療界和政府代表就醫科增2000個學額引發的今次紛爭，周二出席電視時事節目辯論。出席的首爾大學醫療管理學系教授金潤（音譯）表示，初出道的綜合醫院專科醫生年薪由2019年2億韓圜增至現在最多達3億、4億韓圜（176萬至234萬港元）就是因為人手不足。醫院資淺醫生要一周工作80小時，大醫院要動用兩萬名醫生助理護士，反問道：「醫生足夠的話，會這樣嗎？」

總統尹錫悅為處理「國內民生問題」，周二押後原定18日起到德國、丹麥的國事訪問。

（Newsis/韓聯社/朝鮮日報）