歐盟第13輪對俄制裁 華企首入黑名單

歐洲理事會輪值主席國比利時昨公布，歐盟成員國的大使原則上同意了第13輪對俄制裁框架，待完成書面程序，將於本周六（24日）俄軍侵烏兩周年正式批核。

土耳其印度公司同涉違禁供應

路透社等歐洲傳媒報道，新一波被制裁名單有逾193個實體及個人，當中首見中國大陸、土耳其、印度的公司。按制裁，歐盟成員國商企不得與之做生意。歐盟外交官員表示，3間中國大陸公司涉及供應敏感軍事技術予俄羅斯用於烏克蘭戰場。土耳其、印度的公司涉及供應違禁零件和技術協助「俄國戰爭機器」。黑名單新增的個人，則有供應彈道導彈給俄國的朝鮮國防相姜順南等。名單中人在歐盟的資產將被凍結及被禁發歐盟簽證。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，制裁對象包括參與規避制裁的企業，以及涉及國防和軍事的部門。歐盟委員會主席馮德萊恩在社交媒體X寫道：「我們必須繼續削弱普京的戰爭機器。」

歐盟和美國指俄羅斯通過友好第三國繞過制裁獲取所需技術。自由歐洲電台（RFE）2月11日援引所見文件報道，受制裁的中國公司涉及轉運微處理器等關鍵商品到俄國。歐盟此前曾擬懲處違反制裁俄國禁令的一些大陸企業，但因中國政府抗議等而剔除。EuroNews報道，歐盟因見中俄關係日趨密切，遂再嘗試落實制裁。

（EuroNews/法新社/Euractiv/中央社）

（俄軍侵烏）