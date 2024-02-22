明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

歐盟第13輪對俄制裁 華企首入黑名單

【明報專訊】歐盟周三（21日）通過對俄羅斯入侵烏克蘭兩年來的第13輪制裁，並首次將大陸公司列入黑名單。受制裁的是3間中國大陸公司，它們涉嫌向俄方違禁輸出敏感的軍事技術，但昨未見公布其名稱。

歐洲理事會輪值主席國比利時昨公布，歐盟成員國的大使原則上同意了第13輪對俄制裁框架，待完成書面程序，將於本周六（24日）俄軍侵烏兩周年正式批核。

土耳其印度公司同涉違禁供應

路透社等歐洲傳媒報道，新一波被制裁名單有逾193個實體及個人，當中首見中國大陸、土耳其、印度的公司。按制裁，歐盟成員國商企不得與之做生意。歐盟外交官員表示，3間中國大陸公司涉及供應敏感軍事技術予俄羅斯用於烏克蘭戰場。土耳其、印度的公司涉及供應違禁零件和技術協助「俄國戰爭機器」。黑名單新增的個人，則有供應彈道導彈給俄國的朝鮮國防相姜順南等。名單中人在歐盟的資產將被凍結及被禁發歐盟簽證。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，制裁對象包括參與規避制裁的企業，以及涉及國防和軍事的部門。歐盟委員會主席馮德萊恩在社交媒體X寫道：「我們必須繼續削弱普京的戰爭機器。」

歐盟和美國指俄羅斯通過友好第三國繞過制裁獲取所需技術。自由歐洲電台（RFE）2月11日援引所見文件報道，受制裁的中國公司涉及轉運微處理器等關鍵商品到俄國。歐盟此前曾擬懲處違反制裁俄國禁令的一些大陸企業，但因中國政府抗議等而剔除。EuroNews報道，歐盟因見中俄關係日趨密切，遂再嘗試落實制裁。

（EuroNews/法新社/Euractiv/中央社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕華企 中國 歐盟 制裁俄羅斯 俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞