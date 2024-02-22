分析：向俄供導彈 朝鮮伊朗收穫實戰數據

了解如何應對西方空防系統

美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）本月6日稱截至當天，俄羅斯最少9次向烏克蘭發射朝鮮導彈；韓國駐聯合國大使黃浚局上月亦批評朝鮮向俄羅斯提供導彈，是將烏克蘭當作其可搭載核武導彈的測試場地。俄國所用的朝鮮導彈結構上類似於俄羅斯自家的伊斯坎德爾（Iskander）短程彈道導彈，估計朝鮮提供的是「火星11Ga」及「火星炮11-Na」。

美國白宮曾公開稱俄羅斯尋求向伊朗取得短程彈道導彈，白宮國家安全委員會發言人柯比上月澄清美國不認為伊朗已提供導彈，但關注雙方正積極推進磋商。《福布斯》上周日（11日）報道，伊朗似乎對於向俄提供短程彈道導彈猶豫不決，憂慮違反聯合國安理會第2231號決議條款。

朝鮮雖頻繁試射可搭載核武導彈，但俄烏戰爭給予朝鮮獨特機會，了解導彈實戰表現。伊朗已在中東地區多次衝突使用其導彈，故伊朗可在俄烏戰場取得學習成果，是否像朝鮮一樣多則成疑。

不過華盛頓近東政策研究所高級研究員納迪米（Farzin Nadimi）指俄國將來若使用伊朗導彈，會確實提供有價值的數據，了解導彈的真實能力，尤其針對敵方防空系統。納迪米又指俄羅斯亦可能會發現伊朗導彈較朝鮮導彈更有價值，稱相比起朝鮮導彈，伊朗導彈就算不是更可靠亦可能更準確，且可攜帶更多種類彈頭，亦可能更容易準備和啟動。

（福布斯）

（俄軍侵烏）