俄用朝製導彈炸烏 九成歐美零件 英調查機構分析 平壤制裁下仍可產可運先進武器

【明報專訊】英國調查機構「衝突軍備研究」（CAR）周二（20日）發表報告指出，CAR分析俄羅斯軍方上月向烏克蘭東北部哈爾科夫市發射的朝鮮彈道導彈零件，發現當中有75%零件由美國境內註冊的公司設計和銷售，16%零件與歐洲企業有關，餘下9%來自亞洲企業。這顯示朝鮮有力生產及轉移先進武器，且即使面對聯合國長期制裁，仍有方法取得材料推進其導彈計劃。
CAR（Conflict Armament Research）的實地調查小組在上月27日及本月1日，記錄了在哈爾科夫市發現的朝鮮導彈殘骸資料。CAR分析該枚導彈逾290個零件，主要涉及構成導彈的導航系統的一部分，並據零件上標記，可追溯到總部設於美國、中國大陸、台灣、德國、日本、荷蘭、新加坡及瑞士共8個國家及地區的26間公司。CAR進一步分析發現，逾75%零件在2021至2023年間生產，根據生產日期估計，這枚在哈爾科夫尋獲的導彈不可能在2023年3月前組裝。
採購網絡龐大 避制裁組裝轉移
報告沒公開有關企業的名字，因沒證據顯示它們故意運送零件到朝鮮，而是可能當這些企業出售零件予國際分銷商後，被轉移到全球供應鏈的某個地方。CAR指出，調查反映朝鮮即使自2006年面對聯合國安理會制裁，禁止製造彈道導彈，但朝鮮仍能生產先進武器，並能將2023年生產的零件組裝起來，以及在烏戰爆發後將武器轉移到俄羅斯。朝鮮的彈道導彈內有一大部分是近期製造非朝鮮國產零件，可見它已建龐大採購網絡，能在不被發現情况下規避制裁。
美國有線新聞網絡（CNN）指出，俄羅斯在戰場上得以使用朝鮮導彈，可能為平壤提供其過去數年試射導彈所無法蒐集的數據。美國白宮國家安全委員會發言人柯比上月亦表示，朝鮮可能藉此尋求俄羅斯的軍事支援，包括戰機、地對空導彈、裝甲車、彈道導彈生產設備及其他先進技術，對朝鮮半島和印太地區產生令人憂慮的安全影響。
CAR去年11月公布的調查指出，俄軍侵烏所用的伊朗製無人機，有82%零件來自美國企業。美國政府除了透過制裁及出口管制阻止伊朗取得西方技術，2022年底亦成立工作小組，調查歐美零件如何出現在伊朗製無人機。新聞網站EU Today稱，CAR的報告內容令人關注國際間在控制商業電子零件出口的成效，特別是多年來聯合國旨在限制朝鮮取得先進技術而實施的制裁。
烏官：「海馬斯」炸死65俄兵
另外，《新聞周刊》周三引述烏官員及其他傳媒報道，烏克蘭用美國提供的高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）攻擊烏東頓涅茨克州城市沃爾諾瓦哈（Volnovakha）附近一個俄軍訓練場地。烏國官員布拉楚克（Serhiy Bratchuk）在Telegram稱，位於當地村莊特魯迪夫斯基（Trudivske）附近的俄軍訓練場有約65名俄兵死亡，而俄羅斯第39獨立近衛機動步槍旅的部隊就駐紮在特魯迪夫斯基附近。（CNN/衝突軍備研究/EU Today/新聞周刊）