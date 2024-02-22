俄用朝製導彈炸烏 九成歐美零件 英調查機構分析 平壤制裁下仍可產可運先進武器

CAR（Conflict Armament Research）的實地調查小組在上月27日及本月1日，記錄了在哈爾科夫市發現的朝鮮導彈殘骸資料。CAR分析該枚導彈逾290個零件，主要涉及構成導彈的導航系統的一部分，並據零件上標記，可追溯到總部設於美國、中國大陸、台灣、德國、日本、荷蘭、新加坡及瑞士共8個國家及地區的26間公司。CAR進一步分析發現，逾75%零件在2021至2023年間生產，根據生產日期估計，這枚在哈爾科夫尋獲的導彈不可能在2023年3月前組裝。

採購網絡龐大 避制裁組裝轉移

報告沒公開有關企業的名字，因沒證據顯示它們故意運送零件到朝鮮，而是可能當這些企業出售零件予國際分銷商後，被轉移到全球供應鏈的某個地方。CAR指出，調查反映朝鮮即使自2006年面對聯合國安理會制裁，禁止製造彈道導彈，但朝鮮仍能生產先進武器，並能將2023年生產的零件組裝起來，以及在烏戰爆發後將武器轉移到俄羅斯。朝鮮的彈道導彈內有一大部分是近期製造非朝鮮國產零件，可見它已建龐大採購網絡，能在不被發現情况下規避制裁。

美國有線新聞網絡（CNN）指出，俄羅斯在戰場上得以使用朝鮮導彈，可能為平壤提供其過去數年試射導彈所無法蒐集的數據。美國白宮國家安全委員會發言人柯比上月亦表示，朝鮮可能藉此尋求俄羅斯的軍事支援，包括戰機、地對空導彈、裝甲車、彈道導彈生產設備及其他先進技術，對朝鮮半島和印太地區產生令人憂慮的安全影響。

CAR去年11月公布的調查指出，俄軍侵烏所用的伊朗製無人機，有82%零件來自美國企業。美國政府除了透過制裁及出口管制阻止伊朗取得西方技術，2022年底亦成立工作小組，調查歐美零件如何出現在伊朗製無人機。新聞網站EU Today稱，CAR的報告內容令人關注國際間在控制商業電子零件出口的成效，特別是多年來聯合國旨在限制朝鮮取得先進技術而實施的制裁。

烏官：「海馬斯」炸死65俄兵

另外，《新聞周刊》周三引述烏官員及其他傳媒報道，烏克蘭用美國提供的高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）攻擊烏東頓涅茨克州城市沃爾諾瓦哈（Volnovakha）附近一個俄軍訓練場地。烏國官員布拉楚克（Serhiy Bratchuk）在Telegram稱，位於當地村莊特魯迪夫斯基（Trudivske）附近的俄軍訓練場有約65名俄兵死亡，而俄羅斯第39獨立近衛機動步槍旅的部隊就駐紮在特魯迪夫斯基附近。（CNN/衝突軍備研究/EU Today/新聞周刊）

（俄軍侵烏）