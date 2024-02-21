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澳洲建二戰後最強海軍 戰艦倍增

【明報專訊】澳洲政府周二（20日）宣布未來10年的國防計劃，當中增撥111億澳元（約567億港元）經費加速打造海軍，主要戰艦數量將會倍增，令艦隊規模成為第二次世界大戰以來最強。不過，反對派指計劃未能快速加強海軍戰力，不利遏制區內衝突。

在這項計劃下，澳洲海軍的主要水面作戰軍艦數量將從目前的11艘大增至2040年代中的26艘，包括計劃打造6艘1萬噸「獵人」級（Hunter-class）護衛艦、11艘護衛艦及6艘先進無人水面戰艦等，後者可以自動運作或遙控，正由美國海軍測試。部分軍艦將在澳洲阿得雷德建造，確保將提供超過3000個工作機會。有些船艦將採用美國設計，目前還有一項尚未決定要採用西班牙、德國、韓國或日本的設計。部分軍艦將配置「戰斧」（Tomahawk）巡航導彈，這款導彈能深入敵人領土對目標作長程攻擊，具強大嚇阻力。

國防部長馬爾斯（Richard Marles）說，這將是自二戰以來澳洲擁有的最大艦隊，稱澳洲海軍必須有能力確保「海上運輸線及貿易路線安全，因為這對生活及經濟繁榮而言十分重要」。他表示，新增經費將使澳洲未來10年在取得新戰艦與支援方面的總投資達到542億澳元（約2768億港元）。

反對黨質疑戰力短期難提升

不過，反對黨工黨的國防發言人指政府提出的短期國防開支增加太少，而加強海軍火力的時間亦太長。國防部前官員休布林奇（Michael Shoebridge）亦指出，根據政府的計劃，澳洲海軍的火力在2030年前都不會增強，這對比起中國每年快速加強海軍而言是一個問題，「我們在區內協助遏制衝突的能力下降，是一個壞消息」。

（悉尼先驅晨報/法新社/路透社）

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