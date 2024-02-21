納瓦爾尼扣屍兩周 遺孀斥「消毒」毀證

書信揭最後歲月思路清晰

納瓦爾尼去年12月初寫信給流亡拉脫維亞的朋友、攝影師費爾德曼（Evgeny Feldman），提及競逐第二度入主白宮的美國前總統特朗普，形容他競逐第二任期的議程「真的很可怕」。納瓦爾尼寫道，如果美國現任總統拜登有健康問題，「特朗普將成為總統……難道民主黨人不關心這個顯而易見的事情嗎」。

除了通過與朋友通書信尋找慰藉，書似乎是納瓦爾尼監獄生活的中心。他號稱一年讀44本英文書。在去年4月給流亡柏林的媒體企業家克拉西利希克（Ilia Krasilshchik）的信中，納瓦爾尼說他喜歡同時閱讀10本書。

遺孀質疑抹神經毒劑痕迹

俄羅斯通報納瓦爾尼死訊後，他的母親想要領回遺體遭拒。納瓦爾尼發言人周一說：「調查人員告訴納瓦爾尼的母親和律師，他們不會移交遺體，因為在接下來的14天將做化學分析與調查。」納瓦爾尼遺孀尤莉婭周一指俄羅斯總統普京殺害她的丈夫，聲稱他的遺體一直被保存，直到神經毒劑諾維喬克（Novichok）中毒痕迹消失。

納瓦爾尼死後，儘管西方領袖一致抨擊普京，特朗普卻避談此事，遭到政敵批評。他周一在其社交平台Truth Social的帖文提到納瓦爾尼：「納瓦爾尼猝死讓我愈來愈意識到我們國家正在發生的事情。這是一個緩慢而穩定的進程，由腐敗的激進左派政客、檢察官和法官引領我們走向毁滅。」他沒提俄羅斯或普京。

另外，烏克蘭與西班牙媒體周一報道，去年8月駕駛直升機投奔烏克蘭，後來以化名持烏克蘭護照在西班牙生活的俄羅斯機師庫茲明諾夫（Maxim Kuzminov），上周在西班牙南部省份阿利坎特沿海市鎮比利亞霍約薩一幢住宅的地下停車場，遭不明槍手開12槍擊斃。

（紐約時報/BBC/衛報/法新社）