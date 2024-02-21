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韓逾半資淺醫生辭職 醫院告急 被迫拒收病人推遲手術 韓媒：「看病難」成現實

【明報專訊】韓國醫護界抗議政府擴大招收醫科生的行動持續升級，當局昨（20日）表示，截至周一晚11時，全國100間教學醫院共有6415名實習和住院醫生遞交辭職信，佔這類資淺醫生總數55%，其中逾1600名醫生已罷工，導致部分醫院進入緊急模式，被迫拒收病人或延後手術，韓聯社形容「看病難」已成為現實。為應對醫生罷工，政府將延長近百間公立醫院的運作時間，並向公眾開放軍方醫院等。

尹錫悅：不應拿國民生命作賭注

韓國實習和住院醫生總數為1.3萬人，其中95%在上述100間醫院工作。報道稱單是首爾五大醫院的實習和住院醫生已有逾1000人辭職，辭職醫生中有1630人罷工，保健福祉部已向831人下達復工令。總統尹錫悅昨出席國務會議時表示，實習和住院醫生不應拿國民的生命和健康作為賭注而採取集體行動，他說部分癌症病人的手術已被推遲。尹錫悅堅持政府每年增加招收2000名醫科生只是最低要求，遠未達標。韓聯社周一引述消息人士稱，尹錫悅表示「醫療界鬥不過國民」，現屆政府不會姑息醫生的集體辭職行動。

當局延長開放近百公立醫院

為應對可能出現的醫療服務混亂，韓國保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守表示，政府將延長97間公立醫院的運作時間，並向公眾開放12間軍方醫院的急症室，強調「首要工作是維持主要醫院的緊急醫療服務及重症個案的治療」。 目前當局主要防止醫療系統超出負荷，因此上級綜合醫院的工作將集中治療重症和緊急病人，讓輕症和非急緊病人到一般綜合醫院就診，又啟動遙距醫療服務等緊急措施。

實習和住院醫生佔上級綜合醫院人力資源的30％至40%，因此工潮難免影響醫療服務，雖然截至昨日下午，醫療服務未出現重大混亂，但至周一午夜，已有最少34宗受影響個案，當中包括27宗取消手術和押後入院，其他為取消預約看診和拒絕應診的個案。全國最大綜合醫院之一的首爾峨山醫院表示，急診室周二仍如常運作，但需作出「一些調整」，包括推遲部分手術安排。該醫院一名看護向韓聯社稱，受罷工影響，有癌症患者將被轉到附近另一醫院，下月再重新住進峨山醫院。

全國醫療服務料減三至五成

據2020年當局推動醫學院擴招觸發實習醫生罷工的經驗來看，預計工潮期間全國醫療服務量將減少30%至50%，醫學專家和政府估計，目前啟動的緊急醫療系統只能維持2至3周。2020年文在寅政府擬一年增400名醫科額，引發80%專攻醫（定義見右表）反對而罷工近一個月，政府最終屈服。

韓醫生嚴重短缺，據2022年數據，韓國5200萬人口中每1000人僅有2.6名醫生，遠低於經濟合作與發展組織（OECD）成員國平均的3.7名醫生，加上韓國人口老化將導致醫療需求劇增，當局估計到2035年醫生人手短缺將達1.5萬人。因此政府早前宣布，2025學年起全國大學醫學院收生總名額，將由目前3058個增加多2000個至5058個。民調顯示，韓國76%民眾支持增收醫科生。不過醫生組織稱，政府未就此事作充分諮詢，大增學額將損害醫療教育及服務質素。贊成擴招計劃的人認為，醫生主要是擔心改革影響他們的薪酬及社會地位。保健福祉部與醫療界昨晚在電視台節目上首次公開討論。

（韓國先驅報/法新社/路透社/韓聯社）

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