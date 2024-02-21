美首提案促加沙「暫時停火」 安理會決議草案 反對以軍大攻拉法

美國向來保護盟友以色列不受聯合國行動影響，並多次反對要求「停火」（ceasefire），強調以色列去年遭哈馬斯突襲後有自衛權。不過，根據路透社、《衛報》及美國有線新聞網絡（CNN）取得美國提出的決議草案文本，美國首次明確呼籲以哈暫時停火，但稱暫時停火應「在切實可行的情况下盡快」開始，給以色列留下迴旋餘地。決議草案稱，安理會「認定在當前情况下，對拉法發動大規模地面進攻，將導致平民受到更多傷害，並使他們進一步流離失所，包括可能流落到鄰國，這將嚴重影響地區和平及安全，因此在目前情况下，不應發動這種大規模地面攻勢」。

美國的草案亦譴責部分以色列官員呼籲猶太定居者遷往加沙，並反對任何改變加沙人口、暫時或永久縮小加沙領土的行動，包括透過建立緩衝區等。目前不知草案將在何時表決。若要通過安理會的決議案，需要最少9票贊成，而且中英美法俄5個常任理事國中沒有一國否決。美國官員周一表示，並不打算急於表決，準備預留時間協商。

美國的決議案是作為阿爾及利亞之前提出要求加沙「立即實現人道主義停火」草案的替代方案，安理會周二辯論阿爾及利亞草案，但遭美國否決。加沙約230萬巴勒斯坦平民中，超過100萬人正身處拉法避難，外界擔心以色列軍全面攻擊拉法會加劇人道危機。

外交風波升級 巴西召回駐以大使

此外，巴西總統盧拉周日將以色列在加沙的軍事行動與納粹大屠殺相提並論所引發的外交風波升級，以色列政府周一將盧拉列為「不受歡迎人物」後，巴西召回駐以大使抗議。

（路透社/衛報/法新社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）