韓醫生工潮 政府補空缺防今大亂

首爾延世大學附屬醫院迄周日已有約600名專攻醫遞交了辭呈離開工作崗位，昨率先顯著影響該院醫療服務。該院日均逾220宗手術減了一半，急症室從昨晨11時起不再接收急症病患，小兒青少年科幾乎全線癱瘓。

首爾峨山等醫院也有候診時間延長、手術安排押後等情况。

政府為應對今晨開始可能變得緊張的醫療服務，計劃啟動全國409家急救醫療機構24小時門診服務，優先處理急救和重症病患的手術，維持必要診療體系。在情况變壞時，動用公衆保健醫生、軍醫，擴大遙距問診服務，暫時填補醫療人手真空。

揚言拘捕拒復工令醫生

警察廳長昨揚言將逮捕拒履行復工令的醫生，以及拘留調查這場集體工業行動的主導者。警方周一聯同保健福祉部，調查全國9間醫院的缺勤情况和分別部署機動部隊，保健福祉部又向大韓醫生協會執行部兩人發出將作吊銷醫生執照處分的通知書。

總統尹錫悅昨天表示「醫療界鬥不過國民」，現屆政府不會像前政府那樣放任醫療界的集體行動。

（中央日報/Newsis/韓聯社）