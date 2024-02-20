星12招推航空去碳化 2026開徵可持續燃料稅 增機票開支

目標2050年淨零排放

根據藍圖，新加坡的中期目標是到2030年，將營運機場產生的碳排放量減至每年326千噸（kt），這較2019年的水平減少20%，並到2050年或之前實現機場國內淨零排放及新加坡的航空公司國際淨零排放目標，但不包括樟宜東和樟宜機場第五客運大樓。

民航局尋求減排的12項措施涉及機場、航空公司及航空交通管理，其中包括2026年起離境航班都須使用SAF，起始目標是將SAF用量增至佔總燃油的1%，到2030年再增至3%至5%。SAF主要用廢棄食用油等廢棄物生產，價格較傳統燃料貴3至5倍。徐芳達稱目前SAF供應有限，價格較浮動，政府會在2026年起同時徵收SAF稅，用來購買SAF，屆時新加坡將成為全球首個徵收這一稅項的國家。

據2026年飛機使用1%的SAF推算，民航局初步估計短途航班如泰國曼谷的經濟艙旅客或要多付3新加坡元（約17港元）、中程航班如往日本東京要多付6坡元（近35港元），長途航班如前往英國倫敦則要多付16坡元（約93港元）。徐芳達指出，SAF使用目標將鼓勵能源生產商投資新的SAF生產設施，政府也會與能源業界合作增加在國內及區內生產SAF。

赴英航班增近百元

民航局推動的12項措施中有5項涉及減低機場耗能，例如樟宜機場將加裝太陽能板提高用電效率，又研究在機場興建轉廢為能設施，到2040年空側（如跑道、停機坪等範圍）車輛將使用更潔淨的能源。民航局亦提出改善飛行路線縮短航程，協助航空公司節省燃油成本及減少碳排放，並通過新技術及新運作概念，額外減少飛機10%燃油消耗及碳排放。

（海峽時報/聯合早報/法新社/路透社）