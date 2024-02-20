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遺孀誓續納瓦爾尼遺志 歐盟料推對俄新制裁

【明報專訊】俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼上周五在獄中猝死，引發其支持者及西方領導人指摘克宮是幕後黑手。納瓦爾尼遺孀尤利婭昨（19日）透過丈夫的YouTube頻道發布影片，指控總統普京殺死其丈夫，並誓言會繼續納瓦爾尼的遺志，為爭取俄羅斯的自由而奮鬥。她還稱，誓要揪出殺害其丈夫的兇手，揭露真相。

尤利婭昨到布魯塞爾出席歐盟外交事務委員會會議，與歐盟外長會晤。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，會見尤利婭將傳達歐盟支持俄羅斯反對派的信息，並預計歐盟國家將就納瓦爾尼死亡一事尋求對莫斯科實施新制裁。德國外長貝爾博克亦稱，歐盟可望很快決定對俄羅斯實施第13輪制裁的方案，並會將納瓦爾尼之死列入考慮因素。

納瓦爾尼發言人亞爾梅什昨表示，俄羅斯調查人員仍未能確定納瓦爾尼的死因，亦不清楚要多久才能得出結論，批評莫斯科當局講大話及拖延時間。她又稱，納瓦爾尼的母親連續第3天被當局拒絕進入停屍間見兒子的遺體，並被告知要延長死因調查。

此外，全俄有超過100名出席悼念納瓦爾尼活動的民眾被判囚。俄羅斯法院上周六及周日公布裁決細節，單在聖彼得堡就有154名參與悼念的人因觸犯反示威法例，被判囚最多14天。人權組織及獨立媒體稱，全國其他城市也有類似判决。

（法新社/路透社）

相關字詞﹕遺孀 猝死 歐盟 俄羅斯 納瓦爾尼（Alexei Navalny）

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