遺孀誓續納瓦爾尼遺志 歐盟料推對俄新制裁

尤利婭昨到布魯塞爾出席歐盟外交事務委員會會議，與歐盟外長會晤。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，會見尤利婭將傳達歐盟支持俄羅斯反對派的信息，並預計歐盟國家將就納瓦爾尼死亡一事尋求對莫斯科實施新制裁。德國外長貝爾博克亦稱，歐盟可望很快決定對俄羅斯實施第13輪制裁的方案，並會將納瓦爾尼之死列入考慮因素。

納瓦爾尼發言人亞爾梅什昨表示，俄羅斯調查人員仍未能確定納瓦爾尼的死因，亦不清楚要多久才能得出結論，批評莫斯科當局講大話及拖延時間。她又稱，納瓦爾尼的母親連續第3天被當局拒絕進入停屍間見兒子的遺體，並被告知要延長死因調查。

此外，全俄有超過100名出席悼念納瓦爾尼活動的民眾被判囚。俄羅斯法院上周六及周日公布裁決細節，單在聖彼得堡就有154名參與悼念的人因觸犯反示威法例，被判囚最多14天。人權組織及獨立媒體稱，全國其他城市也有類似判决。

（法新社/路透社）