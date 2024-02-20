悉尼石棉建築風波鬧大 41處檢出

涉公共場所旅遊熱點 同性戀狂歡節煞停

新南威爾士省政府最新公布發現石棉的建築包括一間學校、一個體育中心和一家超市，工作人員正加緊清理。當局上月初在一個遊樂場發現石棉，之後陸續發現數十處含石棉地點，包括醫院、火車站、學校和超市等，目前已封鎖多個公園的部分區域，其中一些位於熱門旅遊點，另也關閉兩間學校，數以千計學生要遙距上課。環境保護局正就此展開數十年來最大規模的調查之一，而省政府也為此成立石棉特別工作小組，為環保局提供更多資源和支援。

環保局表示，截至周日，有近700項檢測結果呈現陰性，還有3間學校的檢測結果尚未收到。美國天后Taylor Swift預定本周末在悉尼西部舉行演唱會，場地經過檢測證實安全後，將如期舉行。不過，原定周日舉行的悉尼同性戀狂歡節慶祝活動（Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Fair Day）已取消，這場活動通常吸引數十萬名狂歡者。

2003年起禁用 90年代前住宅多含石棉

除了一個處所外，目前涉及的石棉類型均為黏結石棉（bonded asbestos），即本身和其他物料如混凝土結合，如果未受擾動，不會自行剝落成塵，對人類健康和環境的風險較小。石棉於19世紀末成為流行的加固水泥和防火建材，但後來研究發現，吸入石棉纖維可能導致肺部發炎甚至癌症，目前多國都已禁用。澳洲在1980年代開始取締石棉，2003年全面禁用，但石棉早已用於很多建築物中，目前很多在1990年代前落成的住宅都含有石棉。

新南威爾士省環保局前高級廢料合規官（waste compliance officer）斯卡伯勒（Jason Scarborough）曾於2013年撰寫報告，指其小組發現業界普遍未有遵守政府限制像鉛和石棉等污染物擴散的規定，甚至有人對樣本作多次測試，直至取得符合政府規定的標準為止。他接受英國《衛報》訪問時表示，該省監管當局和業界10年來都知曉石棉問題，但一直未有效應對，現在是時候不吝開支處理這次關乎公眾健康的問題。

（路透社/紐約時報/衛報/中央社）