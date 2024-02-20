巴人政府最快月內「乾塘」 華府研援助方法

恐無法支薪提供基本服務

巴勒斯坦自治政府多年來依賴美國和歐洲的援助，及由以色列代收轉交的稅款來維持運作。華府官員稱有巴勒斯坦自治政府官員表示，他們最快在2月底無法支付薪金和提供基本服務。自治政府官員向《華爾街日報》稱，上屆特朗普政府削減援助已令他們有財務壓力，以色列因應去年10月哈馬斯突襲以國暫停轉交稅款，令自治政府陷入財務崩潰邊緣。報道指以國財長最初暫停轉交全部稅款，後來只暫停轉移予加沙的自治政府僱員款項，稱錢都落入哈馬斯手中，而自治政府其後表示不接受僅轉移部分稅款。

在以哈戰爭爆發初期，美國曾提出讓「經過改革」的巴勒斯坦自治政府接管戰後的加沙，但一方面未獲以色列接受，如今自治政府更面對財困問題。美方官員擔心自治政府若不增加收入就不夠穩定，無法維持在西岸的勢力，更遑論要承擔更重大的角色。美方官員指華府正研究如何繞過一項阻止政府直接財政援助巴勒斯坦自治政府的法例以來提供支援，同時敦促盟友向自治政府提供更多援助。

美國及阿拉伯國家政府正牽頭施壓停止以哈戰爭，並推動更廣泛外交行動說服以色列同意巴勒斯坦立國，英國和法國表示正考慮承認巴勒斯坦國。巴勒斯坦立國被視為解決以巴問題方法之一，惟以國內閣周日在總理內塔尼亞胡敦促下，通過一項動議，一致拒絕任何與巴人達成永久解決方案的「國際指令」，包括單方面承認巴勒斯坦國。以方主張任何有關協議都要經過雙方不設前提下的直接談判來實現。

（華爾街日報/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）