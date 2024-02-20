以發攻拉法「通牒」 限齋月前釋人質 前防長閣員明確時間表 路透：未來數周續攻加沙

甘茨（Benny Gantz）周日在耶路撒冷向美籍猶太社群領袖發言時說：「世界必須知道，哈馬斯領袖必須知道，若我們的人質在齋戒月之前尚未回家，戰鬥將在（加沙）各處持續，包括拉法地區。」甘茨表示，以色列將與美國和埃及的伙伴洽談協調行動及加快撤離平民，使平民傷亡減至最少。他說：「對於那些稱這代價太高的人，我清楚地說，哈馬斯有一個選擇，他們可以投降，釋放人質，這樣加沙居民就能慶祝齋戒月這個神聖的節日。」今年的穆斯林齋戒月由3月10日傍晚開始。目前約有130名人質仍被哈馬斯關押，拉法則約有150萬到當地避難的巴勒斯坦平民。

民族團結黨領袖甘茨曾任國防部長，去年10月7日哈馬斯突襲引發以哈戰爭後，他成為以色列戰時內閣5名成員之一。甘茨被視為下屆總理熱門人選。近期民調顯示，他及其政黨的受歡迎度皆勝過總理內塔尼亞胡跟其領導的利庫德集團。

路透社昨天（19日）援引4名知情人士報道，兩名以色列官員和兩名中東國家官員表示，以色列未來6至8周將繼續在加沙展開全面軍事行動，同時準備對拉法發動地面攻擊。以軍將領認為，他們能重挫哈馬斯的殘餘能力，屆時就能調低特種部隊行動及空襲打擊的力度。

以色列國防部長加倫特上周五（16日）表示，哈馬斯在加沙有24個地區營（regional battalion），以軍摧毁了18個。他說，以軍計劃在拉法展開針對哈馬斯武裝分子、指揮中心及隧道的行動。他沒有提供行動時間表，但強調將就避免平民傷亡採取「額外措施」。

巴西總統指種族滅絕如希特勒 以駁斥

以色列即將全面進攻拉法之際，國際社會不斷呼籲以色列臨崖勒馬，避免進一步生靈塗炭。與之同時，國際斡旋人員繼續尋求使以哈雙方達成休戰換人質協議，但以色列前情報官員、曾在1980年代及2000年代兩次巴人起義參與談判的梅拉米德（Avi Melamed）向路透社表示，內塔尼亞胡政府不大可能理會國際反對而放棄對拉法的地面攻擊，「拉法是哈馬斯控制的最後據點，以色列必須瓦解仍存留拉法的那些軍旅，實現這場戰爭的目標」。

此外，巴西總統盧拉周日在非洲聯盟峰會上指摘以軍在加沙對巴人實施種族滅絕，他把以軍所為等同納粹德國領袖希特勒殺戮猶太人的政策，「這不是一場士兵對士兵之戰。這是一場準備極充分的軍隊對婦孺之戰」。內塔尼亞胡怒斥盧拉的言論過分、「玷污被納粹所殺600萬猶太人的記憶，以及把猶太人的國家妖魔化成最惡毒的反猶太國」。以色列周一傳召巴西大使表達抗議。哈馬斯則稱盧拉「精準描述」了加沙人民所遇情况。

（路透社/法新社/BBC/彭博社）

（以色列-哈馬斯戰爭）