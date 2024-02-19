護理界撐醫改 轟醫生罔顧患者

大韓護理協會上周三（14日）聲明表示，韓國人民因為醫生不足而得不到適當診治，導致性命受威脅的情况不在少數，即使是大醫院裏，也有護士因為沒有醫生及時施手術而失救死亡。事例發生於由大財閥現代集團創設、在韓國屬甲級醫院的首爾峨山醫院。2022年，該院一名護士工作時因腦出血暈倒，需要接受緊急手術，可是因為當時醫院裏沒有可以施手術的神經外科醫生，而要轉送往首爾大學醫院，女事主最終死亡。

醫生不足 失救事例屢生

全國保健醫療產業勞動聯會去年12月發表的調查，發現101間醫院中有89間包括公私營醫院存在醫生不足問題，夜間及周末服務尤其嚴重缺乏人手。其中，有住院患者因周末沒有適當的醫生而死亡。另有個案是有患者要在甲醫院接受手術，卻因該院缺乏手術前做心臟檢查的醫生，無奈要先去其他醫院做檢查再回甲醫院。

全國保健醫療產業勞動聯會指摘住院醫生抗議辭職離開醫療現場，是「拿國民生命來威脅的不道德行為」，反對增加學額也跟改善長時間工作的住院醫生訴求自相矛盾。聯會呼籲民眾必要時舉行大型燭光集會抗議和聲援沒有參加工業行動的醫生。

（韓聯社/韓民族報/KBS）

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