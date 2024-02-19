反克宮獨媒：納瓦爾尼屍有瘀痕

美國駐俄大使特雷西（Lynne Tracy，圖）昨到莫斯科索羅維茨基石碑悼念納瓦爾尼。她在社交平台X表示：「今（昨）天，我們在索羅維茨基石碑哀悼納瓦爾尼和其他俄羅斯政治迫害受害者。」

美駐俄大使赴臨時紀念碑悼念

47歲的納瓦爾尼上周五在北極地區流放地的監獄去世。此前他被關押逾3年，這引起了西方領導人和他的支持者的憤怒和譴責。納瓦爾尼的發言人亞爾梅什上周六說，納瓦爾尼的母親柳德米拉和他的律師到達偏遠西伯利亞流放地監獄後，被拒探視納瓦爾尼遺體。

納瓦爾尼的團隊其後在Telegram稱：「顯然，兇手想掩飾罪證，因此沒有交出納瓦爾尼的遺體，甚至對他的母親也隱瞞了。」亞爾梅什在網上直播中說：「他們不希望他們用來殺死納瓦爾尼的任何方法被公之於世。」

克宮上周五質疑西方未審先判，認為歸咎普京政府「絕對不可接受」。《紐約時報》上周六報道，儘管納瓦爾尼死因未明，但其工作人員經常擔心，在待遇愈來愈殘酷的監獄可能會導致他死亡。俄羅斯《新報》總編輯兼諾貝爾和平獎得主穆拉托夫直指納瓦爾尼之死是「謀殺」，形容他在獄中「被酷刑折磨」了3年。

《紐時》報道指自2021年以來，納瓦爾尼的監禁時間中有四分之一以上是在寒冷的「懲戒牢房」中度過，而且經常被剝奪獲得醫療保健的權利。他被轉移到愈來愈殘酷的監獄。有一次，他說自己被注射了藥物，但想弄清楚注射的是什麼時卻被阻止。其團隊擔心他再次中毒。

（法新社/路透社/紐約時報）