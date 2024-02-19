以軍新空襲加沙致66死 第二大醫院停擺

加沙衛生部發言人基德拉周日告訴路透社，位於南部汗尤尼斯的納賽爾醫院已經「完全停止服務」，「目前只有4隊醫療隊共25人在設施內照顧患者」。基德拉說，燃料短缺和該設施周圍的戰鬥，導致醫院停運，指停運對汗尤尼斯和拉法數十萬流離失所的巴勒斯坦人來說是「死刑」。以軍上周四攻入該院，指根據其所稱的「可靠情報」，去年10月7日被挾持的人質關押在那裏。

美擬否決即時停火草案 撐換人質協議

另一方面，推動以哈停火止戰的努力困難重重。外交消息人士上周六告訴法新社，聯合國安理會可能本周表決阿爾及利亞提出尋求在加沙實現即時停火的決議草案，但華盛頓表示可能會否決草案。

美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德表示，美國反而支持一項停火換人質的協議，該協議將暫停戰鬥6周。她說，美國總統拜登上周與內塔尼亞胡以及埃及和卡塔爾領導人「多次通話」，以「推進這項協議」。

以色列總理內塔尼亞胡上周選擇不派代表團參加在開羅舉行的新一輪會談，指哈馬斯的要求是「妄想」。他上周六表示，即使在開羅會談中達成臨時停火協議，以軍仍將繼續進入拉法，指那些呼籲以色列不要在拉法採取軍事行動的國家，實際上是告訴以色列「輸掉戰爭」。

以表決反對片面承認巴人建國

以色列政府內閣昨天表決一致通過一項「宣示式決定」，正式反對「單方面承認」巴勒斯坦建國，表示任何此類協議都必須通過直接談判達成。

（中新社/衛報/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）