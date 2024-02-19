ICJ審視以佔巴勒斯坦法律問題 籌備諮詢意見無法律約束力 惟具道德分量

聯合國大會2022年12月一份決議請求ICJ就以下兩個問題提供諮詢意見（advisory opinion）：（1）以色列自1967年以來對巴勒斯坦土地的長期佔領、定居和吞併，包括旨在改變耶路撒冷聖城的人口構成、身分和地位之措施，以及採取跟上述有關的歧視法律和措施，導致持續違反巴人自決權利，這將引起什麼法律後果？（2）上述以色列的政策和做法如何影響其佔領（之舉）的法律地位，這種地位又會對所有國家及聯合國帶來什麼法律後果？

55方作供 意見最快今年底出爐

ICJ此前就案件完成書面陳述程序，今將展開口頭聆訊，巴勒斯坦自治政府（聯合國觀察國）、美、中，俄等最少52個國家，以及3個國際組織的代表將到海牙向法官團表達意見。ICJ將緊急處理案件，料最快將於今年底發表諮詢意見。

諮詢意見雖不具法律約束力，但根據ICJ說法，其具有「巨大法律分量和道德權威」，時常作為防禦外交工具並有維持和平作用，它亦為國際法闡釋和發展作出貢獻，以此加強國家之間和平關係。而請求諮詢意見的機構或組織將可自由決定意見發揮什麼影響。

曾促拆西岸圍牆 以拒遵從

ICJ過往曾就2008年科索沃宣布從塞爾維亞獨立，以及南非在種族隔離時期佔領納米比亞發表諮詢意見。該法院對上就以巴問題提出諮詢意見是2004年7月，指以色列在佔領的巴勒斯坦土地興建隔離圍牆違反國際法，應當拆除圍牆。據《以色列時報》報道，以色列政府一直不認同ICJ有權管轄其控制的西岸，因此未有拆牆。

以色列總理內塔尼亞胡形容聯合國大會前年的決議獲通過「卑劣可恥」，並隨即宣布多項針對巴勒斯坦自治政府的制裁，揚言後者要為推動決議「付出代價」。美國等26個國家當時投票反對決議。以方亦稱ICJ不應就「政治問題」，以非法律糾紛提諮詢意見，因此不會派代表上庭作供。

人權組織顧問籲曝光以違人道罪行

人權觀察組織高級法律顧問鮑德溫（Clive Baldwin）表示，ICJ首次廣泛考慮以色列近60年佔領及不當對待巴人的法律後果，指各國政府應「把握機會」，曝光以色列政府種族隔離和迫害巴人等違反人道的罪行。巴勒斯坦自治政府外交部資深官員阿瓦達拉（Omar Awadallah）日前則向記者表示，案件政治上有助推動以巴「兩國方案」，將利用全球最大司法體系推進巴人進程。《以色列時報》日前則引述希伯來大學國際法學者薩貝爾（Robbie Sabel）稱，外界尋求ICJ諮詢意見的最終目的是「裁定以色列違法管治西岸」，並提出其法律後果。

另一方面，ICJ上周五否決南非請求，就加沙拉法市緊張局勢向以色列頒布額外臨時禁制措施，但重申應立即並有效落實上月26日頒布的臨時措施，要求以色列盡一切力量，確保戰爭期間不會在加沙實行種族滅絕行為。

（法新社/路透社/以色列時報）