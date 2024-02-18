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20科企巨擘締約 採措施防AI干預多國選舉

【明報專訊】Facebook（fb）母公司Meta、Google、微軟、TikTok和社交平台X等全球20間科技巨擘，上周五（16日）在德國慕尼黑安全會議簽署自願性協議，承諾將採取措施防止人工智能（AI）干預今年多國將舉行的選舉，包括合作研發工具為網上資源打數碼「水印」標註出處，防止AI生成深偽（deepfake）圖片、影像和音訊散布虛假政治信息等，但沒有提到移除這些虛假內容。

深偽圖像倍增 恐用作操控輿論

機器學習公司Clarity AI數據顯示，深偽資訊生成每年以9倍速度增長。今年有最少40個國家和地區舉行重要選舉，而在上月美國新罕布什爾州的總統初選中，已出現模仿爭取連任總統拜登的AI聲帶企圖游說選民不要投票，讓外界憂慮AI生成內容會被用作操控輿論並扭曲選舉。

20間科技巨擘達成的協議指出，欺詐內容的散播可危及選舉公正，眾締約科企表示將「迅速採取相應行動」，共同合作研發工具杜絕平台散播有害的選舉相關AI內容。其他承諾則包括確保追蹤這些虛假信息時保持透明度，以及評估旗下生成式AI模型對選舉的潛在風險。Meta本月較早時表示，未來數月將開始為旗下平台上的AI影像標籤。Meta環球事務主席、英國前副首相克萊格（Nick Clegg）表示，隨着今年有眾多大型選舉舉行，科企防止民眾被AI生成內容誤導是十分重要，但這不是單一企業或單一政府能夠做到，必須要業界、政府和公民社會一起合作。

批評者質疑協議作用

不過，有批評者質疑協議只是象徵性，僅提及自願措施而非強制執行，締約科企也沒承諾會移除深偽資訊。備受歡迎的AI圖像生成器公司Midjourney亦沒有簽署協議。

（金融時報/衛報/CNBC）

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