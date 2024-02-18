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特朗普虛報資產案罰28億 禁任紐約州企業董事或向銀行貸款3年

【明報專訊】美國紐約州最高法院上周五（16日）就前總統特朗普虛報資產的民事案，判罰特朗普3.55億美元（約27.8億港元），另外不得擔任紐約州公司董事或向銀行貸款3年。特朗普斥案件是總統拜登用來對付他的武器，表明會上訴。

官斥毫無悔意「近乎病態」

特朗普及其家族企業被控在2011年至2021年間通過誇大資產價值進行財務造假，以欺騙銀行等機構來獲得更優厚貸款條件、賺取更大利潤。法官恩戈龍（Arthur Engoron）去年9月已裁定，特朗普要為串謀操縱淨資產值承擔責任，之後的審訊焦點在於特朗普該如何被罰。恩戈龍上周五表示，作為證據的文件一再證明控方陳述，嚴厲批評特朗普父子3人未能承認自身錯誤，毫無悔意和自責的態度「近乎病態」。

恩戈龍最後宣判，特朗普罰款近3.55億美元（27.8億港元），其長子唐納德（Donald）和現任集團行政總裁的次子埃里克（Eric）各繳逾400萬美元。他們的罰款連利息，共逾4.5億美元（約35億港元）。此外，特朗普不得擔任特朗普集團等紐約州任何企業的高級職位3年，兩子不得任兩年。特朗普及其企業3年內亦不得在紐約州向任何註冊金融機構貸款。

今次裁決將令特朗普集團短期內沒有特朗普家族成員主持，罰款亦須於30天內繳清，雖不至於令特朗普破產，但會大幅削減其現金流。福布斯估計其淨資產有26億美元，特朗普去年作證時自稱約有4億美元現金。今次裁決也將嚴重打擊特朗普集團。特朗普3父子將無法執掌該集團，此外，該集團旗下有數百間公司，約半數地產投資組合位於紐約州。特朗普在判決前曾表示，禁止特朗普集團在紐約經商，形同判處「企業死刑」。

斥拜登政治迫害 特朗普誓上訴

這項民事訴訟案由紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）提出。她上周五表示，無論有多強大、富有、有權勢，沒人能凌駕法律之上。特朗普則堅持無罪，他上周五在其佛羅里達州海湖莊園回應指今次裁決是「徹頭徹尾的騙局」，指控拜登是這宗案件的推手，把官司「當作武器來對付民調遙遙領先的政敵」，屬「政治迫害」，誓言上訴。

（紐約時報/彭博社/新華社/中央社）

相關字詞﹕詹樂霞（Letitia James） 特朗普 美國 特朗普集團 特朗普官司

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