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哈薩克油井泄甲烷 全球第二嚴重

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）周五（16日）報道，中亞國家哈薩克西南部一個油井去年6月在鑽探過程中發生井噴（Blowout）事故，造成大量溫室氣體甲烷泄漏。BBC核查團隊（BBC Verify）引述分析指，這或是全球有紀錄以來第二最嚴重的甲烷泄漏事件。

僅次於北溪天然氣管遭破壞

法國地理分析公司Kayrros最先發現位於曼吉斯套州（Mangistau）的這個油井發生泄漏，他們的分析其後獲荷蘭太空研究所及西班牙巴倫西亞理工大學確認。科學家根據衛星數據，發現去年6月至12月在115個不同時間都偵測到高濃度甲烷泄漏，推算共泄漏了約12.7萬噸甲烷，以美國國家環境保護局（EPA）溫室氣體當量計算器換算，這相當於約71.7萬輛汽油車行駛一年所排放的溫室氣體，其規模僅次於2022年9月波羅的海北溪天然氣管道遭破壞導致23萬噸甲烷泄漏量。聯合國甲烷排放觀測站主管卡爾塔吉羅內（Manfredi Caltagirone）形容泄漏量「極大」，「非同尋常」。

擁有該油井的公司Buzachi Neft否認大量甲烷泄漏，但地方當局則向BBC表示，正在使用混凝土封井。本月拍攝的3次衛星照片均顯示，該井已停止泄漏甲烷。

（BBC）

相關字詞﹕氣候變化 哈薩克 甲烷 溫室氣體

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