攻陷烏東重鎮 俄9個月來最大勝利

阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）是通往俄佔頓涅茨克市的門戶，兩軍經過數月激戰，烏軍上周三已開始從阿夫迪伊夫卡南部陣地撤走，昨天宣布全面撤軍。數天前才接任烏總司令一職的瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）昨表示，基於當前作戰形勢，為免部隊遭俄軍包圍，並保護士兵性命，決定撤出阿夫迪伊夫卡，轉往更有利的戰線防禦。阿夫迪伊夫卡地區指揮官塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavsky）前日承認，俄軍在24小時內在阿夫迪伊夫卡發動了20次空襲、超過150次炮擊，烏軍無論炮火及兵力均不及俄軍，「在敵人以10比1的炮彈優勢踩在同袍屍體上推進，且持續轟炸下」，撤兵是「唯一正確的方法」。他昨稱，部分烏兵在撤離期間被擄。

在宣布撤軍前，部分烏兵已私下承認阿夫迪伊夫卡隨時淪陷，當地軍官奧列克西日前向英國廣播公司（BBC）說：「我們感到沮喪，我們目前只有兩枚炮彈，但沒有裝進炸藥……所以我們無法發射。我們如今已用光彈藥。」白宮國家安全委員會發言人柯比上周四已警告阿夫迪伊夫卡可能在烏軍炮彈耗盡下失守，重申國會應盡快通過援烏法案。

俄控制頓涅茨克周邊 利建後勤走廊

阿夫迪伊夫卡曾是工業城鎮，以規模龐大的焦化廠聞名，去年10月起俄軍加強攻勢，連月戰火蹂躪後人口從戰前3萬多人大減至只剩900多人。奪取阿夫迪伊夫卡將令俄方完全控制頓涅茨克周邊地區，讓俄軍可建立後勤走廊，為前線大片地區提供補給。

在美國國會遲遲未通過新一輪援烏法案下，烏克蘭總統澤連斯基迫切尋求歐洲援助，他前日先後與德國和法國簽署長達10年的雙邊防衛協議。根據協議，德國和法國今年會分別向烏克蘭提供總值71億歐元和30億歐元的軍援。

（衛報/BBC/法新社/CNN）

（俄軍侵烏）