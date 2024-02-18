北極圈「極地狼」監獄 逼囚犯冬天站室外澆冷水

IK-3流放地位於西伯利亞亞馬爾—涅涅茨自治區，距離首都莫斯科約2000公里，位置偏遠下囚犯難以越獄逃走。西方及俄羅斯獨立傳媒報道，1961年落成的IK-3流放地原本只囚禁極度危險的重犯，但近年接收愈來愈多的政治犯。有前囚友指監獄所在地極為嚴寒，周邊要到5月才開始融雪，到夏天他們會被指令脫光上衣在戶外勞動，淪為蚊群之俎。

納瓦爾尼死前27次囚隔離牢房

納瓦爾尼繫獄以來，2022年8月至死前共27次被罰關進惡名昭彰的ShIZO牢房，累計逾300日，他在上周日甫離開ShIZO，上周三又被送進去，為期15天。俄羅斯獨立媒體Mediazona報道，囚犯在ShIZO內要承受極低或極高溫度，監房內24小時開燈，而且沒有牀鋪，也只會給予囚犯最低的食物配給。長期被囚於嚴苛環境下令納瓦爾尼出現腰痛，視力衰退等問題，惟獄方拒絕提供藥物或醫療援助。納瓦爾尼上月曾表示，他每天早上5時也被弄醒，然後被迫聽親普京歌手Shaman的招牌歌曲《我是俄羅斯人》（I am Russian）。

（BBC/Meduza/莫斯科時報/Mediazona）