俄打壓悼反對派領袖 32市拘340人 官方指納瓦爾尼「猝死」 拒還遺體

納瓦爾尼（Alexei Navalny）發言人亞爾梅什（Kira Yarmysh）昨在社交平台表示，納瓦爾尼的母親獲當局知會，其子死於上周五下午2時17分（本港時間下午5時17分），死因是「猝死」（sudden death syndrome），其遺體在納瓦爾尼生前囚禁的西伯利亞IK-3流放地附近城鎮薩列哈爾德，官員表明在調查死因完成前不會向其家屬交還遺體，她呼籲當局立即交還。

俄羅斯當局雖警告民眾勿示威，但多座城市前天起都有民眾公開悼念，其中在首都莫斯科，民眾在警員監視下向索羅維茨基石碑等紀念蘇聯時期政治打壓受害者的地標獻花，歐盟駐俄大使加利亞拉格也有到場獻花致哀。俄羅斯人權網站OVD-Info指，截至昨日下午全國有32座城市合共最少340人被捕。網上流傳片段顯示，莫斯科「悲傷之牆」是警方其一出動扣押民眾的地點。有份來這裏悼念的男子阿爾卡季（Arkady）自言「出於悲傷」到場，表示尊敬納瓦爾尼，原期望他是「可成就未來」的人。36歲的尼基京（Vladimir Nikitin）形容納瓦爾尼之死「可怕」，標誌「希望已被粉碎」。

英召俄外交官促承擔責任

英國、德國等歐洲國家及多個前蘇聯加盟國都有俄羅斯流亡異見者和當地民眾上街悼念或示威。英國政府上周五晚表示，已召見俄羅斯大使館的外交官，「清楚表明我們要求俄羅斯當局承擔全面責任」。

俄官媒RT引述消息稱，納瓦爾尼是死於血栓，惟納瓦爾尼的私人醫生波盧潘（Alexander Polupan）向流亡獨立傳媒Meduza質疑有關說法。波盧潘指出，雖然納瓦爾尼長期被囚於嚴苛環境，整體健康確實欠佳，但未見有急劇轉差情况，須待解剖驗屍來確定死因。

與支持者通書信 在囚仍豁達樂觀

納瓦爾尼在上周三情人節當日再被關進懲罰性隔離牢房（ShIZO），其團隊同日在社交平台X發文，顯示納瓦爾尼以蘇聯時期情歌歌詞向妻子尤莉婭表達愛意。納瓦爾尼在囚期間獲准跟支持者書信往來，被形容即使面臨判監19年仍豁達樂觀。

在去年贏得奧斯卡最佳紀錄片的《毒殺納瓦尼》中，納瓦爾尼自言即使命喪，支持者也不應停止抗爭，指當局如對自己下毒手，也只證明反對力量強大，「邪惡唯一取勝機會是良善者不作為，因此不要停止行動」。亞爾梅什昨日強調納瓦爾尼是被謀殺，稱普京政府3年前已策劃殺害納瓦爾尼，促請西方領袖向普京施以最大壓力，不要跟其談判。她又說，儘管「我們失去領袖，但理念和信念並沒有失去」。

（法新社/路透社/Meduza/莫斯科時報）