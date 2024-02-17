指俄佔區用「星鏈」 烏憂失戰場優勢

布達諾夫稱，俄公司透過中間人假扮平民購買星鏈終端機，再從周邊國家運入烏克蘭俄佔區使用。《華爾街日報》發現，俄羅斯網站有人聲稱可低至100美元（約780港元）的月費，在烏克蘭俄佔區提供星鏈服務。星鏈的衛星傳信服務被指比手機網絡及無線電安全，烏克蘭獲資助在戰爭期間使用該服務，被視為對軍事行動至關重要。

SpaceX暫無回應，公司行政總裁馬斯克周日曾稱，據其所知未有直接或間接出售星鏈服務至俄羅斯。俄羅斯國防部暫未回應，克宮早前否認俄軍正使用星鏈系統。

烏東工業重鎮市內激戰告急

另外，烏軍在東部頓涅茨克州工業重鎮阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）戰情告急，當地烏軍指揮官昨在網上表示市內爆發激戰，已在市郊築起新防線應敵。白宮國家安全委員會發言人柯比周四警告，阿瓦迪夫卡有可能落入俄軍之手。俄羅斯若攻下該鎮，將是去年6月烏軍反攻以來，俄方取得最重大勝利之一。

（華爾街日報/法新社/紐約時報）

（俄軍侵烏）