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韓資淺醫生擬集體辭職反擴招生 政府令禁受理

【明報專訊】韓聯社報道，韓國首都圈5大醫院的實習醫生和住院醫生周五（16日）決定集體辭職，以反對政府推行醫學院大幅擴大招生。政府已下令各家醫院禁止受理醫生提交的集體辭職報告，並且禁止大韓醫生協會發起或教唆醫生集體行動。

首都圈5大醫院牽頭

保健福祉部和教育部本月6日宣布，將從2025學年高考開始擴大招收醫學院新生，從現時的3058人大增至5058人，增幅約為65%。政府將於本月底至下月發布各大高校醫學院的招生名額。醫護界指韓國已有足夠的醫務人員，現有醫生應該得到更高的報酬，批評政府的擴招計劃是「草率的單方面決定」。

大韓實習住院醫生協會表示，經與5大醫院醫生代表進行商討後，決定各家醫院的實習醫生和住院醫生全員將於下周一（19日）前提交辭職報告，並從翌日上午6時起停止工作。首都圈5大醫院分別是首爾大學醫院、延世大學附屬世福蘭斯醫院、三星首爾醫院、首爾峨山醫院和首爾聖母醫院。報道指出，實習醫生和住院醫生是急診科值班的主力，他們集體辭職勢成醫療空缺，可能會給患者就診帶來極大不便。當地傳媒報道，涉及行動的醫生約有2700人，佔全國實習和住院醫生總數的五分之一。

保健福祉部表示，已向7家醫院的154名醫生下達復工命令，警告不服從者將受懲處。根據《醫療法》規定，政府可責令醫生返崗，違令者可被禁行醫長達1年，甚至被判處3年以下有期徒刑。對於被判監禁、延期宣判及緩刑的人員，其行醫執照可被吊銷。

（韓聯社/聯合早報/路透社）

相關字詞﹕醫護罷工 醫護人手 醫護人員罷工 醫療界 韓國

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