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財算案援老扶貧 刺激投資振經濟 星「派錢」助國民企業渡難關

【明報專訊】新加坡政府昨發表以「齊心協力，共創未來」為題的2024年度財政預算案，聚焦為長者、中低收入人士及家庭提供更多保障，並吸引企業投資，促進星洲競爭力。

新加坡副總理兼財長黃循財公布一系列措施，其中以協助中年就業及長者退休為一大焦點，包括以82億新加坡元（約477億港元）「共同前進配套」措施，為1960年至1973年出生的壯年國民提供退休及保健儲蓄花紅，以鼓勵他們就業；年滿40歲國民可獲學費補貼報讀全日制專業文憑課程，進修期間每月津貼原薪金一半，上限3000坡元，最長24個月；未來10年投入35億坡元，加強社區關愛組屋、居家護理和長者設施等；明年1月起每季增長者「樂齡補貼計劃」現金津貼兩成。

派新一輪消費券 補貼企業稅

第二，對中低收入人士及家庭的主要補貼措施有：今年7月1日起上調最低月薪至1600坡元，兼職本地僱員時薪則加至10.5新元；政府將補貼僱主向低薪僱員加薪，同時回扣50%個人所得稅，上限200坡元；每戶將獲新一輪共600坡元消費券，而月薪1400坡元或以上的在職成人，每季可獲最多600坡元公積金現金補貼，每戶最多兩名成員受惠。

第三，新加坡政府今年將注資20億坡元來促進當地投資，並新推出「可退還投資稅收抵免」（RIC）企業稅補貼計劃，以鼓勵企業投資關鍵經濟及新增長領域，企業可利用RIC抵銷應繳公司稅，未用的補貼額4年內將以現金形式退還給企業；政府另將擴大「企業能力合作計劃」（PACT）範圍，期望協助更多坡企在國外市場競爭甚至成為全球行業龍頭。

料來年經濟增長1至3%

黃循財料2024財年可錄得8億坡元細小盈餘，佔全國GDP的0.1%，屬收支平衡。他又預期全球通脹將放緩，加上電子業復蘇，新加坡來年經濟會較好，可有1至3%增長。

（聯合早報/海峽時報/CNA）

相關字詞﹕黃循財 財政預算案 新加坡

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