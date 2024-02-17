憂拉法巴人逃難 埃急建牆圍營地

以國稱將展開攻勢，摧毀哈馬斯在拉法的「最後堡壘」，又指軍隊正制定計劃將拉法的民眾疏散到加沙其他地方。聯合國人道主義事務副秘書長格里菲斯周四稱以為人們可撤離到安全地點的想法僅是幻想，又警告以色列在拉法展開軍事行動，巴人或湧入埃及。埃及官員估計數周內以軍將展開大規模行動，而政府為避免巴人因逃離以哈戰事戰火而湧入境，最近數周試圖加強邊境安全。《華爾街日報》周四（15日）報道，當局興建中的營地，正是應對大量巴人一旦闖境而準備的應急行動之一。

面積如1/4港島 可容10萬人

報道引述埃及官員指，這個面積達20.7平方公里（約四分之一香港島面積）的營地由混凝土牆包圍，可容納逾10萬人，大批未組裝的帳篷已送抵營地。《華爾街日報》引述官員稱，萬一真的出現難民潮，埃及會將進入該區的難民人數控制在5萬至6萬人左右。《紐約時報》分析衛星影像、照片及影片指，這片埃及和拉法之間的緩衝區工程大約在本月5日開始，有大片土地被推土機夷平並正修建圍牆，有承包商和工程師向《紐時》提供照片稱，他們受埃及陸軍委託建造一幅5米高混凝土牆。

（路透社/紐約時報/BBC/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）