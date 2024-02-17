俄反對派領袖納瓦爾尼獄中亡 親信西方質疑死因 克宮反駁未審先判

獄方：散步後失知覺 急救不治

西伯利亞亞馬爾-涅涅茨自治區監獄當局周五（16日）表示，正在當地IK-3流放地服刑的納瓦爾尼去世。獄方其後補充指納瓦爾尼散步後不適，「幾乎立即失去知覺」，惟即使立即傳召醫療團隊進行急救，納瓦爾尼仍不治，正確認其死因。俄媒RT引述消息宣稱他患有血栓。

納瓦爾尼是俄羅斯最知名的反對派領袖，多年來都是普京重要政敵。他以反貪發迹，2007年在網誌記錄投資國營油企投資來尋找貪腐線索而聲名大噪，此後成為當局打擊對象，屢被以不同罪名拘捕判刑。

到2013年，納瓦爾尼因獲緩刑而得以參選莫斯科市長，落敗後其陣營指控選舉貪腐。此後他在國內外知名度不斷增加，2017年曾引發大型示威，顯示出他在俄羅斯反對派中罕有的動員能力。2018年他嘗試角逐總統大選，但是被判貪污罪名成立而被禁「入閘」。

近月轉移最偏遠流放地服刑

2020年8月，納瓦爾尼在西伯利亞懷疑遭俄國當局落毒後昏迷，其後被送往德國治療，卻因此被指控違反2014年貪污罪成的緩刑條件，2021年1月返俄後被捕，翌月遭法院判監3年半。翌年他被判偷取贈予其他政治組織捐款罪成，監禁9月。到去年8月，他再被判創立及資助極端組織罪成而判監19年，同時轉移到更嚴酷的特級流放地服刑。

拜登：普京要負責

納瓦爾尼去年底被轉送到全俄最偏遠、鄰近北極圈的IK-3流放地。他經常被關進懲罰性隔離牢房（ShIZO），最新一次由周三（14日）開始，為期15日，是入獄後第27次，在囚至今累計308日。

外界所知他生前最後一次公開片段是當局周四發布，顯示他上月10日在獄中透過視像通話應訊，笑稱因被關在ShIZO時常被罰款，要求法官寄錢給他。

其死訊傳出後引發國際迴響，西方領袖讚揚納瓦爾尼的抗爭，將矛頭指向普京政府。美國總統拜登昨日表明，對事件同時「不感驚訝」和「感到憤怒」，形容納瓦爾尼勇敢挺身對抗普京政權的暴力，「別搞錯了，普京要為納瓦爾尼之死負上責任」；歐洲理事會主席米歇爾也質疑俄方要為此負責，形容納瓦爾尼為其理想作最終犧牲。

納瓦爾尼其一重要親信日丹諾夫形容這是出自普京的「最純粹形式的政治謀殺」。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在社交平台質疑西方提前下定論，強調暫未知法醫檢測結果；克宮發言人佩斯科夫也稱死因尚無資訊，歸咎普京政府的指控「絕對不可接受」。

（BBC/衛報/路透社/法新社/RT）