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堪薩斯城「超級碗」勝利巡遊爆槍擊

【明報專訊】美國職業美式足球隊堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）周三（14日）在密蘇里州堪薩斯城舉行巡遊慶祝贏得「超級碗」（Super Bowl）期間發生槍擊案，最少1死21傷，傷者包括兒童。警方拘捕3人，初步認為事件不涉恐怖主義，可能因爭執而起。

兒童中槍 警拘3人稱不涉恐怖主義

槍擊發生在堪薩斯城聯合車站附近。堪薩斯城酋長球員向民眾發言後不久傳出槍聲，大批民眾及嘉賓慌忙走避。傷者躺在現場地上接受治療後由擔架抬走。堪薩斯城兒童慈善醫院接收12名傷者，11人為兒童，其中9人受槍傷，院方稱預計所有傷者都會康復出院。當地電台KKFI證實，事件中死者是其唱片騎師洛佩斯（Lisa Lopez）。

帶同3名女兒參與巡遊活動的男子孔特雷拉斯（Paul Contreras）表示，他在警方到場前制服其中一名疑犯。孔特雷拉斯向美國有線新聞網絡（CNN）稱他從疑犯背後打中對方，並把對方的槍械從其手上或袖裏撞脫，其後另一人前來協助制服那人。

堪薩斯城警察局長格雷夫斯（Stacey Graves）稱警方拘捕3人並撿獲最少1支槍械，正調查事件動機。一名執法人員向哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）稱，事件可能源於爭論或糾紛，初步認為與恐怖主義或極端主義無關，但未排除任何可能性。

堪薩斯城酋長球星、美國樂壇天后Taylor Swift的男友查維斯卻斯（Travis Kelce）事後在社交網站X就槍擊案致哀。總統拜登在槍擊案後，呼籲民眾支持他促請國會推行槍管改革，以禁用突擊武器，限制大容量彈匣、加強背景檢查，讓槍支無從落入無權擁有或處理的人手中。

（法新社/CBS新聞/中央社）

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