以軍攻入加沙南部最大醫院 拆牆找人質

以軍發言人表示，部隊行動期間不會強行疏散醫務人員或病人。不過，加沙衛生部表示，以軍拆毁了納賽爾醫院南面的牆後攻入突襲，目標是整形外科部門，行動造成一名病人死亡，多人受傷。加沙衛生部發言人阿基德拉指以色列發動了一次「大規模入侵」，伴隨着猛烈射擊，傷害了許多在院內避難的流離失所者，以軍已經命令醫務人員將所有病人轉移到一棟設備不完善的舊建築接受治療。阿基德拉接受半島電視台訪問時說：「許多人無法撤離，比如那些下肢截肢、嚴重燒傷或年老的病人。」

炸黎巴嫩致11死 開戰以來最猛烈

此外，以色列周三向鄰國黎巴嫩南部發動自去年10月加沙戰爭以來最猛烈的轟炸，造成包括6名兒童在內11名平民死亡，以報復真主黨較早前發射火箭炮殺死一名以兵。以軍昨證實周三晚空襲黎巴嫩東南部納巴蒂耶（Nabatiyeh），擊殺真主黨「拉德萬」特種部隊一名指揮官、其助手和一名戰士，沒提有平民死亡。

以色列政府及軍方稱，周三早上從黎巴嫩射向以色列北部一個基地的火箭造成一名20歲以兵死亡，另有8傷。以軍戰機之後攻擊南黎多個地區一連串「真主黨恐怖目標」。真主黨稱，其4名戰鬥人員在空襲中死亡，強調「不能不回應」以色列襲擊。

（華盛頓郵報/衛報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）