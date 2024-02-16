美情報：俄研反衛星核武威脅國安 眾院領袖促拜登解密應對 克宮反駁「惡意捏造」

特納（Mike Turner）在公開聲明中要求拜登解密所有跟上述對美國國家安全構成「嚴重威脅」的資訊，以讓華府及盟友可公開討論必要應對措施。特納跟眾院情報委員會副主席海姆斯（Jim Himes）同時去信國會議員，指掌握所有國會議員都應知道、有關「具破壞力外國軍事實力」的緊急事項，情報委員會周二已投票通過最快周五起讓議員查閱相關情報。海姆斯另作聲明強調特納口中的情報雖「重要」，但「不應構成恐慌」。

可毀太空監測 前官員：美無力反制

美國廣播公司（ABC）昨率先引述國會消息指，涉事有關俄羅斯企圖在太空部署反衛星核武的情報。《紐約時報》則報道，美國政府已知會國會及歐洲盟友，有關俄羅斯正推進研發一種用於威脅美國衛星網絡的新型太空核武，而該反衛星武器可破壞民用通訊、太空監測，以及美國和盟友的軍事指揮與控制的行動。一名華府前官員稱，美國尚未有能力反制該類武器。

質疑俄擬退出《外太空條約》

華府官員又向《紐時》表示，這份情報令人質疑莫斯科是否準備退出其1967年簽訂的《外太空條約》。該條約第四款原則訂明，各締約國須保證「不在地球軌道、天體及外太空放置任何攜帶核武或其他大規模的毀滅武器」。美方現任及前官員相信，俄羅斯發射上述反衛星武器雖然不是迫在眉睫，但是阻止其部署的時間卻有限。

分析指公開威脅為爭取通過援烏案

蘇利文在特納公開聲明後不久在白宮見記者，表示他按日程周四會跟俗稱「八人幫」（Gang of Eight，國會中有權聽取行政部門機密情報簡報的國會議員）中的眾院成員開會，因此對特納在會前發表公開聲明「稍感意外」。蘇利文回應提問稱雖不能直接保證美國民眾「不用擔心」，但強調拜登的決策將繼續保障他們安全。

《紐時》及美國政治新聞網站Politico認為，特納提早公開俄羅斯威脅是為爭取眾院通過600億美元（約4680億港元）軍援烏克蘭議案。民主黨控制的參議院周日通過了該議案，但眾院議長邁克．約翰遜等部分共和黨人正阻撓其在眾院表決。

俄羅斯負責軍控的副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）向塔斯社批評，美方的說法是「惡意捏造」。克里姆林宮發言人佩斯科夫指在美方公開詳細內容前，不會評論對方具體所指，惟指白宮期望透過相關警告，試圖「綁架」國會通過近期一份撥款議案。

（紐約時報/美國廣播公司/路透社/法新社）