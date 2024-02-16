明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美情報：俄研反衛星核武威脅國安 眾院領袖促拜登解密應對 克宮反駁「惡意捏造」

【明報專訊】美國最新情報顯示俄羅斯正研發反衛星核武，一旦部署可摧毀包括美國及盟友軍事指揮及控制能力。美媒引述前華府官員稱，美國目前沒有對抗這類武器的能力，惟強調其未對平民構成即時威脅。美國眾議院情報委員會主席特納周三（14日）率先公開聲明稱掌握「嚴重威脅美國安全」的情報，但未有交代詳情，促請總統拜登向所有國會議員解密。白宮國家安全顧問蘇利文表示，周四會與特納等眾院負責情報的領袖舉行會議。俄羅斯反駁美方「惡意捏造」謊言。

特納（Mike Turner）在公開聲明中要求拜登解密所有跟上述對美國國家安全構成「嚴重威脅」的資訊，以讓華府及盟友可公開討論必要應對措施。特納跟眾院情報委員會副主席海姆斯（Jim Himes）同時去信國會議員，指掌握所有國會議員都應知道、有關「具破壞力外國軍事實力」的緊急事項，情報委員會周二已投票通過最快周五起讓議員查閱相關情報。海姆斯另作聲明強調特納口中的情報雖「重要」，但「不應構成恐慌」。

可毀太空監測 前官員：美無力反制

美國廣播公司（ABC）昨率先引述國會消息指，涉事有關俄羅斯企圖在太空部署反衛星核武的情報。《紐約時報》則報道，美國政府已知會國會及歐洲盟友，有關俄羅斯正推進研發一種用於威脅美國衛星網絡的新型太空核武，而該反衛星武器可破壞民用通訊、太空監測，以及美國和盟友的軍事指揮與控制的行動。一名華府前官員稱，美國尚未有能力反制該類武器。

質疑俄擬退出《外太空條約》

華府官員又向《紐時》表示，這份情報令人質疑莫斯科是否準備退出其1967年簽訂的《外太空條約》。該條約第四款原則訂明，各締約國須保證「不在地球軌道、天體及外太空放置任何攜帶核武或其他大規模的毀滅武器」。美方現任及前官員相信，俄羅斯發射上述反衛星武器雖然不是迫在眉睫，但是阻止其部署的時間卻有限。

分析指公開威脅為爭取通過援烏案

蘇利文在特納公開聲明後不久在白宮見記者，表示他按日程周四會跟俗稱「八人幫」（Gang of Eight，國會中有權聽取行政部門機密情報簡報的國會議員）中的眾院成員開會，因此對特納在會前發表公開聲明「稍感意外」。蘇利文回應提問稱雖不能直接保證美國民眾「不用擔心」，但強調拜登的決策將繼續保障他們安全。

《紐時》及美國政治新聞網站Politico認為，特納提早公開俄羅斯威脅是為爭取眾院通過600億美元（約4680億港元）軍援烏克蘭議案。民主黨控制的參議院周日通過了該議案，但眾院議長邁克．約翰遜等部分共和黨人正阻撓其在眾院表決。

俄羅斯負責軍控的副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）向塔斯社批評，美方的說法是「惡意捏造」。克里姆林宮發言人佩斯科夫指在美方公開詳細內容前，不會評論對方具體所指，惟指白宮期望透過相關警告，試圖「綁架」國會通過近期一份撥款議案。

（紐約時報/美國廣播公司/路透社/法新社）

相關字詞﹕眾議院情報委員會 外太空條約 太空 核武 美國眾議院 國家安全 俄羅斯 美國

上 / 下一篇新聞