半島電視台兩記者遭以「蓄意」空襲

身穿印上傳媒字樣保護裝束的半島電視台特派員奧馬爾（Ismail Abu Omar）和攝影記者馬塔爾（Ahmad Matar），周二在當地記錄流離失所巴勒斯坦家庭的生活景况時，遭一架無人機發射導彈攻擊，其中奧馬爾要截腳保命，馬塔爾傷勢亦嚴重。哈馬斯的傳媒辦公室稱這是以哈開戰迄今半島電視台記者第5次遭受「蓄意」攻擊。國際組織「保護記者委員會」（CPJ）的紀錄顯示，以哈開戰以來至少85名記者及傳媒工作者被殺。

消滅「見證者」阻報戰爭暴行

卡塔爾大學國際事務教授巴拉里（Hassan Barari）認為今次是以軍刻意攻擊記者，旨在消滅「見證者」阻止報道戰爭暴行。美國國務院發言人米勒表示，美方一直向以色列表明須保護記者。

拉法是大約140萬名加沙巴人「最後避難所」，也是外界輸送救急物資入加沙各地的樞紐。聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）的格里菲斯表示，那兒任何軍事行動都「可能引發一場『屠殺』」。

（法新社/衛報/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）