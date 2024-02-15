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美眾院通過彈劾國土部長 150年來首次

【明報專訊】美國眾議院周二（13日）以214票贊成對213票反對，通過彈劾國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas，圖）動議，令他成為美國近150年來首名被彈劾的內閣官員。眾院將於本月26日提交彈劾議案到參議院表決，但預料難以在民主黨控制的參院通過。總統拜登批評投票是公然違憲的黨派之爭和政治噱頭。

拜登轟違憲 料參院駁回

邊境安全是今年大選選民最關心議題之一，不少共和黨人就大批非法移民經美墨邊境湧入美國指摘馬約卡斯，稱他沒有積極確保邊境安全，並就他處理南部邊境做法提出彈劾，指他「蓄意且系統性地拒絕遵守」保護美國邊境的法律，並指他「違背公眾信任」。眾院上周二曾作類似表決，在4名共和黨議員「倒戈」投反對票下被否決。首次表決時投反對票的其中3名共和黨議員今次繼續倒戈，但上周因治癌而缺席投票的眾院多數黨領袖斯卡利塞周二出席投票，令議案夠票通過。

議案將於本月26日交到參院審理，通過將需要三分之二參議員支持。美國有線新聞網絡（CNN）引述參院消息人士稱，參議院不太可能花太多時間處理馬約卡斯的彈劾審訊，民主黨有可能在雙方辯論前以簡單多數票駁回。

另一方面，紐約第三選區周二舉行聯邦眾議員補選，填補醜聞纏身共和黨籍聯邦眾議員桑托斯（George Santos）被罷免後的空缺，結果民主黨的索齊（Tom Suozzi）擊敗共和黨的皮利普（Mazi Pilip），意味共和黨在眾議院的微弱優勢進一步削弱。索齊得票率為53%，共和黨對手皮利普則只有46%。索齊在勝利演說中表示，會與共和黨人合作解決難題，包括美國南部邊境的非法移民危機。索齊勝出後，民主黨在眾議院的議席增至213席，共和黨則有219席。

（BBC/CNN/紐約時報/中央社）

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