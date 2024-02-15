路透：普京向美提出凍結烏戰被拒

路透社報道，三名俄方消息人士披露普京去年通過俄羅斯的中東阿拉伯伙伴等中間人，多次公開或私下向華府暗示他準備考慮停火。普京雖然不願意交還俄軍佔領的烏克蘭土地，但提議停止目前戰線的衝突。克里姆林宮一些人認為這信號是邁向某種和平的最佳途徑。

華府拒於沒烏克蘭參與下商停火

那些消息人士表示，有關中間人去年底在土耳其會晤過，並將普京的信號傳遞給白宮國家安全顧問蘇利文、中央情報局長伯恩斯、國務卿布林肯等美國高官。原構想是由蘇利文與普京的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）溝通議定後續做法。可是到了上月通話時，蘇利文告訴烏沙科夫，華府樂意洽談兩國關係的其他方面，但不會在沒有烏克蘭參與之下商議停火。

一名了解去年底至今年初討論情況的俄羅斯高級消息人士告訴路透社，「與美國人的接觸徒勞無功」。另一俄羅斯消息人士透露，美國人通過中間人告訴莫斯科，如果不包括烏克蘭參與，他們不會討論停火。第三名消息人士歸咎美國人不想對烏克蘭施壓。

白宮、美國國務院和中央情報局（CIA）拒絕發表評論。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨否認普京曾通過中間人向美國提議凍結烏克蘭衝突。

一名俄羅斯消息人士說：「普京說：『我就知道他們會什麼都不幹。他們切斷了花兩個月建立的聯絡根基。』」另一名俄羅斯消息人士表示，美國似乎不相信普京的誠意。

俄羅斯的消息人士說，克里姆林宮認為與美國在這個問題上進一步接觸沒有多大意，所以戰爭將會繼續。

另外，烏方昨稱使用V5型海上自主警衛無人艇和無人機等裝置，在克里米亞南部附近的黑海擊沉俄軍「凱撒·庫尼科夫」號登陸艦。基輔法證科學研究所周一（12日）發表初步分析導彈碎片的報告，指俄軍2月7日攻擊烏克蘭城市時首次動用3M22「鋯石」（Zircon）高超音速導彈，一些碎片清楚有該款導彈的標記。

（路透社/紐約時報/新華社）

（俄軍侵烏）