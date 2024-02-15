印尼防長舞弊陰霾下稱勝選 普拉博沃非官方得票58% 兩對手未認輸

過往大選，當天傍晚就可藉民調機構於全國票站抽樣選票的快速計票方式推算出投票結果，而這方式推算的結果亦證明準確。據4間民調機構在全國票站抽樣選票的快速計票方式推算，普拉博沃（Prabowo Subianto）得票約58%，阿尼斯（Anies Baswedan）及甘賈爾（Ganjar Pranowo）得票分別約25%及17%。至於選舉委員會的官方初步點票進度緩慢，昨晚已點算的6%票數中，普拉博沃得票57.7%。

根據選舉規則，候選組合在首輪投票中必須獲得50%以上選票，並在印尼過半數省區贏得20%以上選票，就能直接當選，否則得票最多的兩組候選人將要在今年6月舉行第二輪投票。

普拉博沃演說：最好的印尼人組政府

72歲的普拉博沃與競選拍檔、現任總統佐科（Joko Widodo）長子吉布蘭（Gibran Rakabuming）昨晚在雅加達市中心一個運動場，向一群歡呼的支持者宣布勝利，「所有的點票、所有的民調機構……都顯示出普拉博沃-吉布蘭組合一輪投票獲勝」。他表示要建立一個由「最好的印尼人」組成的政府，又說「這場勝利是全體印尼人的勝利」。他又表示年輕選民是他的主要支持者。

得票率落後的兩名候選人未認輸。獨立候選人阿尼斯和印尼鬥爭派民主黨（PDIP）的甘賈爾均呼籲民眾等候官方投票結果。然而官方正式投票結果預計最遲下月20日才會出爐。

對手稱正查舞弊違規 促待官方點票

甘賈爾的團隊聲稱所收到有關大選出現「結構性、系統性和大規模的舞弊」報告，正展開調查。阿尼斯一方亦表示發現大選日有「很多違規」情况，包括篡改選票和剝奪選舉權，法律團隊負責人阿里（Ari Yusuf Amir）稱已記錄所有發現，仍在搜集證據。不過，在普拉博沃宣布勝選後，阿尼斯稱他會尊重最終選舉結果，同時呼籲支持者監察選舉委員會的官方點票結果。

印尼昨日亦舉行國會、省及地方議會的選舉，據民調機構推算，國會選舉由印尼鬥爭派民主黨（PDIP）領先，專業集團黨（Golkar）及普拉博沃所屬的大印尼運動黨（Gerindra）緊隨其後。

分析人士認為，普拉博沃勝選反映出大量年輕選民對延續佐科政策、大力發展本國經濟以促進就業和提高民生福祉的熱切期望。印尼戰略與國際研究中心的費爾南德斯（Arya Fernandes）說：「選民傾向支持強勢領導人。現任總統的『政治支持』亦起作用。」

（路透社/法新社/中央社/海峽時報）

（印尼大選．質疑勝果）